Plastica, vetro, vecchi pneumatici e arredi: i volontari ripuliscono il parco di Lama Balice dai rifiuti abbandonati

Muniti di aste, guanti, sacchi e rastrelli, hanno ripulito dai rifiuti abbandonati un tratto della strada Palese-Modugno che attraversa il parco di Lama Balice. Volontari di Legambiente e di altre associazioni cittadine, e studenti di alcune scuole baresi, si sono dati appuntamento questa mattina per l'iniziativa 'Puliamo il parco'.

In totale, i partecipanti hanno raccolto 54 sacchi di rifiuti tra plastica e lattine, vetro e indifferenziato, e recuperato diversi ingombranti tra cui frigoriferi, pneumatici e arredi. All'iniziativa ha partecipato anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli.

La giornata, promossa dal Circolo Legambiente Eudaimonia Bari e dal Parco Lama Balice, è nata per lanciare un messaggio di attenzione alla tutela dell'ambiente e contrastare il fenomeno delle micro-discariche lungo le strade e all’interno delle aree perimetrate del Parco dove immancabilmente, ogni anno, vengono abbandonati rifiuti ad opera di molti che scaricano rifiuti indifferenziati e non riciclabili nell’area protetta, in pieno spregio alle norme di pulizia vigenti e ai più basilari criteri di educazione civica.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del Circolo di Legambiente, e siamo tornati negli stessi luoghi, della vecchia provinciale Palese - Modugno, dopo 4 mesi, perché riteniamo importante la sinergia fra tutta la cittadinanza e il dovere di educare al rispetto delle risorse naturali e alla corretta gestione dei rifiuti - afferma una nota del Parco di Lama Balice. Questa giornata costituisce l’occasione per ribadire il diritto di riappropriarsi, in termini di stretta tutela ambientale, del territorio del Parco nonché contribuisce a mettere in atto un radicale intervento di pulizia straordinaria dei focolai di spazzatura presenti nell’area del Parco. La nostra presenza intende anche sollecitare i sindaci dei comuni, i cittadini e l’opinione pubblica, in generale, sui temi della protezione delle risorse naturali nonché valorizzare le tante forze dell’associazionismo e del volontariato ambientale per la corretta gestione dei rifiuti. Essenziale è il ruolo svolto dai volontari che nello svolgimento delle funzioni di sentinelle ambientali potrebbe essere anche riconosciuti poteri di vigilanza attiva e di accertamento sui comportamenti scorretti di coloro che abbandonano i rifiuti. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è una offesa alla identità naturalistica del Parco e nel contempo costituisce sfigurazione del paesaggio e dei luoghi della Terra di Bari”.

“Questo evento in occasione dell’annuale campagna di Puliamo il Mondo è molto più che una giornata di pulizia del Parco – spiega il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari promotore dell’evento - è un messaggio straordinario di speranza e di educazione ambientale che nasce dal basso, dai volontari, dalle scuole e che cresce di anno in anno creando rete tra pubblico, privato e associazionismo. Questa edizione sta riscuotendo il favore di tanti Istituti scolastici ed organizzazioni ambientali, di volontariato ed associazioni innamorati del nostro territorio, che rappresentano la parte più civile e attenta al rispetto del patrimonio naturalistico del Parco di Lama Balice. Purtroppo, ancora oggi è fortemente persistente, in una fetta di popolazione, una certa arretratezza culturale che fa sì che le aree rurali e le aree protette vengano scambiate come luogo deputato all’abbandono dei rifiuti, in quanto sufficientemente lontano dai propri occhi generando il vergognoso fenomeno delle micro-discariche. A questo malcostume si aggiungono anche gli sporadici cittadini che si rendono colpevoli di episodi di inciviltà diffusa, di abusi, di deturpazioni quotidiane e che lasciano tra i sentieri e strade del parco cumuli di spazzatura in spregio del decoro e del rispetto del nostro territorio. Con questa iniziativa si intende educare i nostri ragazzi e i nostri conterranei a evitare di buttare la spazzatura, o anche una singola cicca di sigaretta e far capire che il benessere del nostro ecosistema sta nella raccolta differenziata dei rifiuti e nel rispetto dell’ambiente. È necessario vincere questa battaglia di civiltà a cominciare dalla difesa e dalla protezione della nostra natura”.