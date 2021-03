Volontari multati per divieto di sosta mentre portano cibo durante il lockdown, Decaro e Bottalico: "Paghiamo noi"

Il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'assessora ai Servizi sociali Francesca Bottalico si sono offerti di pagare di tasca propria le somme delle ammende che la polizia municipale ha inflitto a due volontari per divieto di sosta il 27 aprile dello scorso anno, durante il blocco totale dovuto allo scoppio della pandemia Covid. Lo hanno comunicato a Marcello Tedesco, avvocato di Pietro Favia, uno dei due volontari che si sono trovati sul parabrezza dell'auto la sanzione amministrativa per l'infrazione del codice della strada mentre scaricavano chilogrammi di pacchi di pasta, latte e altri alimenti destinati alle persone bisognose. Una beffa non andata giù a Favia e all'altro volontario che ha ricevuto la multa soprattutto perché non si aspettavano che il Comune si presentasse in giudizio contro il loro ricorso per pretendere il pagamento dell'ammenda. Così la somma, dopo la decisione del giudice di pace, è lievitata da 27 euro a oltre 100. Per l'auto quella di un altro volontario, invece, il giudizio è previsto ad aprile, la somma è maggiore e la sanzione ha previsto anche il decurtamento di punti dell patente .Le auto erano ferme in corso Vittorio Emanuele una sul posto dedicato ai motocicli e l'altra alla fermata bus, mentre i volontari, presenti negli elenchi del Comune e coordinati dall'assessorato ai Servizi sociali scaricavano i cartoni pieni di cibo da donare, in una città deserta in pieno locdown). Una situazione definita paradossale dai volontari avevano chiarito come non fossero le somme da pagare il problema.

“La destra – aveva spiegato nell'intervista a BariTodaydi martedì 16 marzo Favia -, che non sa cosa fa la sinistra. È evidente che c’è stato un cortocircuito, ma vedere il Comune presentarsi in giudizio e pretendere il pagamento della sanzione è stato quantomeno ridicolo. Pagherò la multa, io posso perché ho uno stipendio, ma così facendo molte persone non potranno permettersi di fare i volontari. Lì eravamo impegnati assieme alle associazioni come Incontra e Arcobaleno. L’altro nostro amico multato ha già detto che andrà fino in Cassazione. In questa vicenda tutti hanno fatto il loro dovere, il Comune, i vigili zelanti e il giudice: noi volontari siamo però quelli penalizzati”“.