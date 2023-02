Nel quartiere Picone uno spazio verde ripulito da rifiuti e sterpaglie: i volontari al lavoro in via Campione

"Abbiamo rimosso rifiuti, tagliato rami sporgenti e tolto l'erbaccia che era cresciuta tra i tanti alberi piantati negli anni dai residenti della zona. grazie ai tanti cittadini che hanno ripulito uno spazio verde su via Campione". Sono queste le parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, con cui l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha celebrato la giornata di ieri dedicata alla bonifica e al recupero dell'area, nel quartiere Picone, denominata 'Oasi Verde Caos'.

"Grazie a Retake, alla comunità del Parco Gargasole e ai Custodi della Bellezza - ha sottolineato Petruzzelli - per quello che hanno fatto oggi e per l'impegno che ci mettono per rendere più bella la nostra città".