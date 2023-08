"Ho vissuto l'Alzheimer attraverso mio marito, ora aiuto chi affronta la malattia": premiata la volontaria Ida Paldera

"Al Sud c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per fare sentire accompagnata la famiglia che si trova ad affrontare un male subdolo come l'Alzheimer". Lo sa bene Ida Paldera, da ventanni in prima linea nell'Associazione Alzheimer Bari, visto che il suo ruolo è proprio quello di assistere i familiari delle persone affette dalla malattia neurodegenerativa, a partire proprio dalle procedure per il riconoscimento dell'assistenza sanitaria da parte dello Stato.

Una dedizione che gli è valsa questa mattina 'Il Testimone del volontariato in Italia', prestigiosa onorificenza nazionale che premia chi si spende a favore degli altri. E il fatto che quest'anno sia toccato alla Puglia riceverlo - le è stato consegnato all'ex Palazzo della provincia, in attesa di essere premiata a Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - per Paldera potrebbe essere il segnale di un cambio di rotta. "C'è troppa impreparazione da parte dei medici di base - racconta la volontaria, che si occupava proprio di volantinaggio informativo nei suoi primi anni in associazione - che non riescono a suggerire il da farsi ai familiari quando viene diagnosticata la malattia. Mi sono confrontata anche con medici a Riccione, e ho notato che al nord c'è molta più consapevolezza tra il personale sanitario. E questo rende il passaggio, già di per sé traumatico, soprattutto se la persona è vigile, più duro da affrontare".

Ida lo sa bene, perché l'Alzheimer l'ha vissuto attraverso la quotidianità con suo marito, a cui fu diagnosticato nel 2009. "Fu proprio allora che mi avvicinai all'associazione, e nonostante sia sempre duro rivivere quei momenti difficili, è importante tendere una mano agli altri" ricorda.

Il divario tra Nord e Sud è sentito anche dal punto di vista delle strutture sanitarie, come ricorda a BariToday la presidente nazionale dell'Associazione Alzheimer, Katia Pinto: "Servirebbero i centri di diagnosi per la malattia, che in Puglia sono ancora mancanti. Troppo spesso quando si affronta con un familiare l'Alzheimer ci si sente abbandonati a se stessi. Continueremo a dialogare con la Regione Puglia per vedere riconosciute le stesse strutture assistenziali del Settentrione".