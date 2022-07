Il futuro del waterfront di San Girolamo tra lamentele e progetti: incontro con i cittadini. Il Comune ci riprova con il bando

Un 'open day'' per fare il punto della situazione tra lamentele dei residenti e attività di svago: si è svolto questo pomeriggio, sul lungomare di San Girolamo di Bari, il pomeriggio di ascolto con la comunità locale, dopo i problemi che attanagliano il nuovo waterfront.

"Oggi incontriamo la comunità di San Girolamo - dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro - . Per ascoltare i problemi (che in parte conosciamo), prenderci un po' di rimproveri, capire se ci sono cose che si possono sistemare nel breve periodo, ma soprattutto per provare insieme a trovare soluzioni e risposte. Vogliamo partire dal nuovo bando per affidare i locali sulla piastra al centro del lungomare. Se la destinazione ricettiva non è attrattiva proveremo a diversificare il bando e modificare le opportunità. Siamo disposti a rimodulare le proposte, frazionare la metratura e affiancare i commercianti nella fase di avvio degli interventi".

"Oggi siamo qui con le forze dell'ordine - aggiunge - , a dimostrazione della presenza dello Stato, e siamo convinti che questo luogo abbia delle opportunità, tante" conclude il sindaco