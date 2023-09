In arrivo 18 telecamere in più per il lungomare di San Girolamo: "Occhi a infrarossi e con immagini 4k"

Sul lungomare di San Girolamo a Bari arriveranno altre 18 nuove telecamere di videosorveglianza. I dispositivi saranno installati nei tratti "a monte e a valle della piastra sul mare del waterfront", ovvero il grande edificio al centro del viale.

Le apparecchiature, corredate di server e di tutte le attrezzature necessarie alla trasmissione dei dati alla sala comando della Polizia locale, sono già nella disponibilità della ripartizione comunale Ivop. Si tratta di telecamere ad alta risoluzione 4K, con riprese a infrarossi, quindi molto efficienti anche nelle ore notturne, e in grado di conservare le immagini riprese almeno per una settimana. Le nuove videocamere, che consentiranno di coprire tutto il lungomare nord per 1,7 chilometri, si aggiungeranno alle 14 già attive in quella zona della città, due delle quali installate pochi giorni fa con il parere favorevole della Soprintendenza.

“Come preannunciato, entro la fine dell’anno tutto il litorale del waterfront di San Girolamo sarà ‘controllato’ da queste telecamere di altissima qualità, che potranno fornire un valido supporto tecnologico a tutela della sicurezza dell’intera area - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. In questo modo completiamo gli interventi a garanzia di una maggiore vivibilità di quel territorio con il posizionamento di 32 videocamere complessive. Ovviamente ci auguriamo che questo supporto tecnologico non serva e che possa fungere sempre più da deterrente per gli atti vandalici cui i residenti, purtroppo, hanno dovuto assistere negli ultimi anni”.