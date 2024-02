Web meeting del Cgpm, il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Grazie alla tecnologia, si è potuto svolgere, venerdì 9 febbraio 2024, il Web meeting del CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia. Con i saluti istituzionali e apertura dei lavori del Presidente della Regione Puglia-Presidente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo Michele Emiliano. Un incontro durato tre ore, con collegamenti da tutto il mondo: dal sud America alla Spagna, dal nuovo continente l'Australia al Nord America, dall'Africa, dall'Argentina dalla Svizzera, dalla Russia alla Francia ed in tutta Italia i pugliesi che hanno condiviso e testimoniato il loro legame con la terra d'origine. Un' accurata relazione sulle attività svolte e programmate in favore dei Pugliesi nel Mondo, le ha illustrate la Dirigente Francesca Zampano, Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese. Importante l'intervento del Direttore Generale ARET PugliaPromozione Luca Scandale, da qualche ora tornato dall'importante appuntamento della BIT di Milano, che ha visto la Regione Puglia grande protagonista. Una ricerca sul flusso dell'emigrazione pugliese nel mondo è stata illustrata dal prof. Vito Roberto Santamato dell'Università degli Studi di Bari. L'incontro è stato moderato da Giovanni Mariella in collegamento da Vancouver, insieme al prezioso lavoro di Rossella Quaranta, degli uffici dei Pugliesi nel Mondo in Puglia, sono poi seguiti diversi interventi d parte dei Consiglieri del CGPM, tutti davvero molto interessanti e costruttivi. Da Molfetta l'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand "I Love Molfetta" nel mondo, era presente con il suo Presidente Roberto Pansini che ha ringraziato per l'opportunità per aver svolto un "fantastico lavoro" nel mantenere i contatti con le comunità degli emigrati oltreoceano, in particolare nel Nord America, attraverso le varie "mission" realizzate si sono ottenuti notevoli risultati puntando su un "turismo di ritorno". "Siamo sulla buona strada - le parole di Roberto Pansini - continuando a fare rete raggiungeremo grandi traguardi". Ad maiora #CGPM #consigliogeneraledeipugliesinelmondo #pugliesinelmondo #regionepuglia #turismodelleradici #flytopuglia #emigratipugliesi #turismodiritorno #ilovemolfetta #weareinpuglia #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival