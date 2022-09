Le opere di giovani artisti ricorderanno le vittime baresi dell'amianto: al via il workshop "Fibronit, Il passato delle morti, il futuro della lotta"

Un workshop per far conoscere, alle nuove generazioni, la dolorosa vicenda della Fibronit e la futura rinascita degli spazi che videro al presenza della fabbrica barese. Questa mattina l'artista Gea Casolaro ed i 15 giovani selezionati per il progetto artistico, hanno fatto un sopralluogo nell’area dell’ex fabbrica Fibronit di Bari, accompagnati da Giusy Ottonelli, founder della società The Hub Bari che gestice lo Spazio Murat in cui, fino al prossimo 30 settembre, si svolge il workshop 'Fibronit. Il passato delle morti, il futuro della lotta'.

Il progetto che vede coinvolti giovani artiste e artisti di tutta Italia, si prefigge di lavorare e riflettere sulla memoria della Fibronit, una fabbrica di manufatti in cemento-amianto per l’edilizia, attiva a Bari dal 1935 al 1985 nel quartiere Japigia, sul cui sito sorgerà in futuro il 'Parco della Rinascita'. I lavori del workshop sono diretti ad individuare le strategie artistiche per informare sui pericoli dell’amianto e promuovere la bonifica totale delle oltre 30mila tonnellate di amianto ancora presenti in Italia. Il percorso artistico dei giovani artisti partirà dalla conoscenza della vicenda Fibronit nelle nuove generazioni e dei danni provocati dall'amianto. L'obiettivo della tematica artistica punta a creare un collegamento diretto fra la memoria delle vittime causate con il nuovo spazio verde che sorgerà nei loghi che ospitarono la fabbrica barese.

Si tratta del primo capitolo del più ampio progetto dal titolo 'Tutto e? sempre adesso', finanziato dalla Regione Puglia, a cura di Anna D’Elia che, dal 20 ottobre al 19 novembre, lo Spazio Murat di Bari dedica a Gea Casolaro. In tale occasione saranno esposti, oltre ai lavori dell’artista, alcune delle opere selezionate tra quelle prodotte dai partecipanti del workshop.