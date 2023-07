Esmerald Azzurra nel Porto di Monopoli, il super yacht accolto da cento Lamborghini: "Una richiesta dei passeggeri"

"Un super yacht da 110 metri proveniente da Brindisi, destinazione Dubrovnik, 79 membri di equipaggio e 103 passeggeri che con le loro auto lussuose, un centinaio di Lamborghini fatte arrivare per l’occasione, hanno lasciato il Porto per un’escursione nella Terra dei trulli". Sono queste le parole del post facebook con cui l'autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ha commentato l'attracco del imbarcazione extra lusso Esmerald Azzurra nel porto di Monopoli.

"Quelle che vedete non sono le scene di un film - scrivono dall'Autorità Portuale - sono le immagini che arrivano in diretta dal nostro porto gioiello di Monopoli. Nonostante il caldo torrido, non solo stiamo gestendo un duplice accosto di due navi da crociera, ma abbiamo provveduto a soddisfare le richieste di passeggeri extra lusso".

"Contestualmente è arrivata la Sirena - continua il post - 181 metri, provenienza Durazzo e destinazione Dubrovnik, 386 membri di equipaggio per 648 ospiti che dalla rada con i tender di bordo hanno raggiunto il pontile di approdo del nostro porto per poi uscire in escursioni in città e non".