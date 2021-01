Zona gialla 'rafforzata' per due giorni: riaprono bar, ristoranti e negozi. In Puglia partono i saldi

Da oggi e per due giorni, la Puglia come il resto d'Italia torna in zona gialla. Una fascia gialla 'rafforzata', come è stata definita, perché alle consuete regole si aggiunge il divieto di spostamento tra regioni, salvo i casi notoriamente previsti (lavoro, salute, necessità).

Quali sono dunque regole e restrizioni, cosa cambia nei giorni del 7 e 8 gennaio? Per quanto riguarda gli spostamenti, sono consentiti liberamente quelli all'interno della propria regione. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Bar e ristoranti

Da oggi, bar, ristoranti, pasticcerie potranno riaprire al pubblico, ma solo fino alle 18, orario dopo il quale saranno consentiti solo l'asporto - con il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale - e il domicilio. Molti esercenti, tuttavia, potrebbero decidere di tenere le saracinesche abbassate, ritenendo antieconomica l'apertura per soli due giorni.

Negozi aperti, in Puglia partono i saldi

Aperti anche negozi e centri commerciali. La Puglia è anche tra le regioni in cui oggi partono i saldi invernali.

Scuola in Puglia: ripartono le lezioni, ma è caos sull'ordinanza Ddi/presenza

Oggi ripartono anche le lezioni a scuola. La Puglia, tuttavia, ha adottato nei giorni scorsi un'ordinanza che dispone la didattica digitale integrata per tutti gli istituti di ogni ordine e grado fino al 15 gennaio. Resta però, per le scuole elementari e medie, la facoltà dei genitori di richiedere espressamente la frequenza in presenza: nella serata di ieri, un post di chiarimento del governatore Emiliano, ha suscitato nuovi dubbi e perplessità. Emiliano ha precisato che per la frequenza in presenza le famiglie dovranno presentare "una richiesta esplicita e formale" al dirigente scolastico, che valuterà la stessa.