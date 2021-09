"La Puglia - afferma Ciro Troiano - si conferma tra le regioni a maggior rischio attività criminali a danno di animali e non solo delle forme organizzate, sistemiche o associative, ma anche dei maltrattamenti comuni, perpetrati singolarmente, che rappresentano la maggioranza dei casi e che coinvolgono il maggior numero di vittime animali".

Illegalità nel settore delle corse di cavalli e doping, pesca di frodo, traffico di fauna selvatica, macellazioni clandestine, bracconaggio organizzato: sono alcuni dei crimini contro gli animali registrati in Puglia che emergono dal?Rapporto Zoomafia 2021?redatto da?Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV. La nuova edizione del Rapporto,?alla sua?ventiduesima edizione, analizza lo sfruttamento?criminale degli?animali nel?2020?e ha il patrocinio della?Fondazione Antonino Caponnetto.?

Zoomafia, nel 2020 in Puglia 460 indagini per crimini contro gli animali: nel Barese 91 procedimenti in un anno