Bari, Rea: “Su parco della giustizia sindaco torni indietro e tuteli animali”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Il sindaco di Bari Decaro torni sui propri passi e sospenda immediatamente la demolizione degli alloggi militari nella zona delle ex Casermette”. È perentorio e diretto il monito del segretario nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica, che in una nota stampa sottolinea: “Stiamo seguendo con grande attenzione quanto sta accadendo nella città pugliese dove l’amministrazione comunale sta procedendo spedita nella realizzazione di un progetto urbanistico nel cuore del rione Carrassi che rischia di avere un impatto devastante sulla avifauna selvatica e sull’ambiente di quella porzione di territorio. Un progetto che avrà effetti negativi su tutti gli animali che in quel luogo hanno creato il loro habitat (ricci, colonie feline, ecc.) con potenziale strage degli stessi ragione per la quale si rende obbligatorio che, prima della eventuale e peraltro non fattibile demolizione, il sindaco debba assolutamente provvedere a metterli tutti in sicurezza. Una impresa peraltro di non facile attuazione. Siamo, dunque, di fronte ad una edificazione insensata, fortemente voluta da un primo cittadino che, inoltre, starebbe agendo in totale contrasto con la Direttiva Europea n. 2009/147/CE articolo 5, con la legge nazionale 157/1992 e la legge regionale della Puglia numero 59 del 2017. Per questa ragione, Rivoluzione Ecologista Animalista non mollerà un centimetro e si pone sin da subito al fianco delle numerose associazioni e comitati territoriali che in queste ore stanno chiedendo al comune di sospendere la demolizione degli alloggi militari. Chiaramente se il primo cittadino Antonio Decaro dovesse proseguire col suo immobilismo istituzionale, sarà nostra cura contrastare il progetto edilizio in tutte le opportune sedi”, conclude il segretario nazionale Rea, Gabriella Caramanica.