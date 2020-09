Ha un effetto drenante, antinfiammatorio e favorisce la digestione: i benefici dell'Ananas

L'ananas, come l'anguria, rappresenta il frutto dell'estate. La mangiamo dopo pranzo o come merenda pomeridiana. Rinfrescante grazie alla sua polpa succosa con una profumazione intensa.

Proprietà e benefici

E' un frutto ricco di antiossidanti e nutrienti essenziali per l'organismo: ha un alto contenuto di vitamina C, B1, B6, contiene sali minerali (sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro) ed è costituito per la maggior parte da acqua e fibre. Perfetto per chi segue una dieta, visto che contiene solamente 40 calorie per 100 grammi di prodotto.

Le sostanze che rendono l'ananas un frutto fresco e benefico sono essenzialmente due: la perossidasi e la bromelina. Si tratta di due enzimi in grado di poter avere effetti benefici perchè contrastano la crescita delle cellule maligne e svolgono una azione antinfiammatoria e mucolitica.

Ecco i suoi benefici:

riduce il dolore aiutando la guarigione delle ferite grazie al contenuto di bromelina e vitamina C, efficaci antinfiammatori;

contrasta l'acne: esistono impacchi o lozioni a base di principi attivi estratti dall'ananas che aiutano a contrastare l'acne ed altre infiammazioni della pelle;

stimola la produzione di collagene, rendendo la pelle più elastica;

protegge dal diabete di tipo 2 o dall'artrosi: la bromelina presente ha un ruolo fondamentale nel diminuire la gravità delle sindromi cardiovascolari associate alla presenza di eccessivi grassi nel sangue;

sempre la bromelina presente ha dimostrato di avere effetto nelle prevenzione del tumore mammario ed alcuni tipi di leucemia;

anticellulite: la bromelina ha un potere diuretico ed è quindi un alleato contro i sintomi della cellulite

la combinazione di ananas e miele è fondamentale nel trattare i sintomi della tosse nei bambini e negli adulti; la bromelina aiuta a combattere la secrezione bronchiale;

la presenza di fibre solubili ed insolubili la rende un rimedio per costipazione, diarrea e coliti;

Si sconsiglia il consumo di ananas a coloro che sono ipertesi, a coloro che assumono alcuni farmaci. Tra gli effetti collaterali più comuni ci sono diarrea, mal di stomaco, disturbi alle mestruazioni ed irritazioni delle mucose.