Come aumentare la massa magra: gli alimenti consigliati

E' ben noto che per preservare la forma fisica per la quale tanto ci siamo impegnati, occorre curare l'alimentazione. Si parla spesso di massa grassa e massa magra e di come perdere rispettivamente l'una e incrementare l'altra. Ma praticamente cosa bisogna fare? Per eliminare la massa grassa è necessario creare un deficit calorico e perdere qualche chilo, per incrementare la massa magra e mantenere il corpo tonico devi guadagnare muscoli. Per riuscirci dovresti tenere d'occhio la quantità di calorie assunte e bruciate, ma soprattutto mangiare giusti alimenti che favoriranno questo processo. Ecco qualche consiglio.

Aumentare la massa magra: regole generali

Mangiare molte proteine;

consumare molta frutta e verdura;

non mangiare troppi cereali;

fare spuntini prima e dopo l'allenamento;

limitare dolci, grassi, alcolici e sale.

Massa magra: gli alimenti consigliati