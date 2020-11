Come cuocere le castagne: ecco i diversi modi per prepararle in pochi minuti

E' arrivata la stagione dei prodotti che hanno il colore della terra: zucca, funghi e castagne sono gli ingredienti autunnali protagonisti indiscussi sulle nostre tavole. Oggi vi parliamo delle castagne, buone e ricche di proprietà, piacciono a grandi e piccini e possono essere cucinate in tanti modi anche in casa.

Alcuni preferiscono le caldarroste, altri amano le castagne lesse. C'è chi le cucina in forno, chi in padella, chi al microonde, chi al barbecue. Oggi elenchiamo tutti i modi infallibili per cucinare le castagne a casa.

Come cucinare le castagne a casa

Per prima cosa ci sono due passaggi indispensabili per preparare delle castagne, buone da mangiare e semplici da sbucciare. La prima è l'incisione. Le castagne vanno incise con un coltello sul dorso. Un taglio di 2-3 centimetri, netto, che tagli bene la buccia lasciando il più possibile integra la polpa. In commercio si può acquistare anche un coltello specifico per castagne che renderà più semplice questa operazione.

Altro passaggio necessario prima della cottura è l'ammollo. Dopo aver inciso le castagne, lasciarle in ammollo in acqua, per circa 30 minuti, questo permetterà di levare facilmente la buccia.

Andiamo ora a scoprire tutti i metodi di cottura della castagne:

Castagne in padella

Le castagne in padella possono essere realizzate o nella classica padella con fondo forato o in una normale padella. Nel primo caso, l'ideale sarebbe cuocere le castagne non sui fornelli, ma sul barbecue o sul caminetto. In mancanza di questi due elementi, però, è possibile utilizzare la padella con fori anche sul piano cottura della cucina. Ci vorranno circa 30 minuti. Mantenere la fiamma media e mescolare ogni tanto.

Le castagne, come detto prima, possono essere cotte anche in una normale padella senza buchi. In questo caso, dopo aver inciso e tenuto in ammollo le castagne, ponetele nella padella distanziandole l'una dall'altra e lasciate cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato. Una volta cotte, lasciate in un canovaccio umido per qualche minuto.

Castagne in forno

Accendere il forno statico a 200 gradi, una volta che il forno ha raggiunto la temperatura, inserire le castagne - già incise e tenute in ammollo - su una teglia con carta forno. Proseguire la cottura per 30 minuti, girandole ogni tanto. Ultimata la cottura metterle in un canovaccio umido per qualche minuto prima di servire.

Castagne in forno a microonde

In pochi minuti le castagne possono essere cotte anche al forno a microonde ed è questo il metodo più rapido in assoluto. Dopo l'incisione e l'ammollo, scolare le castagne e metterle in un piatto nel forno a microonde. Cucinare per 5 minuti a potenza 750W. Verranno croccanti fuori e morbide dentro. Una volta cotte, lasciarle raffreddare e servire.

Castagne bollite

Lavare le castagne, versarle in una pentola con acqua fredda (l'acqua dovrà coprire le castagne per almeno 3-5 centimetri). Aggiungere del sale e, a proprio gusto, qualche aroma. Una volta che l'acqua bolle, continuare la cottura per 40 minuti circa. Una volta pronte, scolarle, lasciarle avvolte in un panno asciutto e sbucciarle quando sono ancora calde.

Castagne al sale

Ultimo metodo di cottura delle castagne, meno utilizzato degli altri, richiede l'uso del sale. Cucinare le castagne su uno strato di sale grosso regalerà lo stesso risultato delle castagne cotte sulla brace. Prendete le castagne e, dopo averle incise e tenute in ammollo, ponetele in una padella su uno strato di circa 3 centimetri di sale grosso (già fatto scaldare). Lasciate cuocere le castagne per circa 25 minuti. Giratele una volta a metà cottura.