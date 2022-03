Mettersi in forma con i prodotti di stagione: la frutta e la verdura del mese di marzo

Con il mese di marzo le giornate si allungano e si spera presto nell'arrivo della bella stagione. Si fanno i buoni propositi anche a tavola per arrivare all'estate con qualche chilo in meno.

Il modo migliore per ripartire è quello di correggere quindi l'alimentazione preferendo la frutta e la verdura di stagione.

Dieta di marzo: cosa mangiare

Per seguire la dieta di marzo ci basterà recarci dal fruttivendolo dove nel banco delle verdure a marzo comparirà la frutta e la verdura tipica del mese di marzo.

Tra i banchi della verdura a marzo troviamo ad esempio:

agretti;

asparagi;

barbabietole;

broccoli;

carciofi;

carote;

cavolfiore;

cavoli;

cavolini di Bruxelles;

cavolo rosso;

cicoria;

cime di rapa;

cipolle;

cipollotti;

crescione;

finocchi;

patate novelle;

radicchio;

rape;

scalogno;

sedano;

spinaci.

Tra i banchi della frutta a marzo troviamo ad esempio:

arance;

avocado;

banane;

kiwi;

limoni;

mandarini;

mandaranci;

mele;

pere;

pompelmi.

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per fare una dieta detox come:

broccoli;

i cavoli;

i cavolfiori.

Dieta a marzo: gli alimenti consigliati

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per fare una dieta detox come i broccoli, i cavoli e i cavolfiori e alimenti ideali per accelerare il metabolismo come gli asparagi e i carciofi.

Per chi vuole eliminare la cellulite su cosce, gambe e glutei sono consigliatissimi gli agretti.

A marzo tra i frutti di stagioni ce ne sono alcuni ideali per fare il pieno di fibra come kiwi, mele e pere e di vitamina C, con mandarini e arance che sono tutti da gustare.