Le fragole, grandi alleate del metabolismo: i benefici racchiusi nei frutti tipici della primavera

Usate per sani spuntini ma anche come ingredienti per dolci, il loro colore è unico e rappresentano i frutti di inizio primavera: oggi vi parliamo delle fragole e delle numerose proprietà nutrizionali in esse contenute.

Un importante alleato del metabolismo

La fragola (Fragaria vesca) è spesso considerata il “falso frutto”, poichè si forma sulla base del fiore e non dall’ovario dell’omonima pianta. Questo frutto colorato e dolcissimo è un vero alleato per il vostro metabolismo, poichè riesce ad accelerarlo, bruciando al tempo stesso molti grassi. Ricche di antiossidanti, come l'acido ellagico, la vitamina C e i flavonoidi, le fragole aiutano a dimagrire perché contrastano le infiammazioni che impediscono ad alcuni ormoni di stimolare il dimagrimento. Inoltre, questi antiossidanti aiutano la produzione di un ormone chiamato adiponectina, che stimola il metabolismo e riduce l’appetito, ma non solo: sono anche in grado di controllare il livello di zucchero nel sangue, e quindi di prevenire il diabete e la formazione di grasso addominale. Un vero alleato per la salute.

Le proprietà

Ultimo, ma non meno importante: le fragole sono un'ottima fonte di vitamina C, hanno proprietà anti-infiammatorie e proteggono i denti! Sì, perchè questi rutti contengono xilitolo, una sostanza dolce che previene la formazione della placca dentale e uccide i germi responsabili dell’alitosi.

Come acquistare delle fragole fresche

- Preferisci un prodotto italiano e acquista le fragole quando sono di stagione, quindi in primavera.

- Scegli le fragole turgide con colore rosso vivo e uniforme.

- Se le aquisti le fragole in vaschetta, controlla che non vi siano frutti ammaccati o ammuffiti: la muffa può infatti estendersi a tutta la confezione.