La Quinoa: proprietà e benefici dell'alimento ipocalorico privo di glutine

Oggi parliamo di una pseudo graminacea senza glutine adatta a chi soffre di celiachia, la quinoa. Appartiene alla famiglia delle Chenopidacee, è ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Scopriamo insieme perchè fa molto bene alla salute del nostro organismo.

Proprietà

Grande fonte di proteine, fibre e sali minerali, come calcio e ferro, è un ottimo alimento per gli sportivi e non solo.

La quinoa contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali necessari al corretto funzionamento del nostro organismo; inoltre, è un cereale ben bilanciato perché contiene la giusta dose di proteine e carboidrati.

Ecco tutti i benefici e le proprietà della quinoa:

agisce contro il diabete di tipo 2 , grazie alla presenza della quercetina un antiossidante naturale;

, grazie alla presenza della quercetina un antiossidante naturale; migliora le funzioni metaboliche e riduce il livello di insulina, zuccheri e trigliceridi nel sangue;

e riduce il livello di insulina, zuccheri e trigliceridi nel sangue; la quinoa ha un basso indice glicemico rispetto a moltissime altr fonti di carboidrati;

rispetto a moltissime altr fonti di carboidrati; è ricca di antiossidanti e polifenoli, aiuta a contrastare i radicali liberi e previene l'invecchiamento cellulare;

e polifenoli, aiuta a contrastare i radicali liberi e previene l'invecchiamento cellulare; è fonte di calcio e fa bene alle nostre ossa;

e fa bene alle nostre ossa; è un cereale molto digeribile e aiuta a controllare l'appetito, perché aumenta il senso di sazietà è fonte di fibre che aiutano a regolarizzare il transito intestinale.

Curiosità

Molti considerano la quinoa come un cereale e quindi appartenente alla famiglia delle graminacee ed invece con queste ultime non ha nulla a che fare se non per alcune caratteristiche grazie alle quali rappresenta una valida alternativa ai cereali. La quinoa è invece parente degli spinaci. Le foglie di questa pianta sono molto simili a quelle degli spinaci per l'aspetto e per il sapore e si cucinano nello stesso modo.

Inoltre, poicè molto simile ai cereali, può essere cucinata e indicata nelle ricette a base di riso, del cous cous e miglio.