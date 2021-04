Dimagrire mangiando di più: è la Dieta inversa

Ricominciare a dimagrire ma mangiando di più? Sì è possibile, lo sostengono gli esperti della Reverse Diet. Si tratta di un regime alimentare durante il quale si mangia di più, ma si dimagrisce e si riesce a mantenere un peso costante senza riprendere velocemente tutti i chili persi. Una sorta di dieta al contrario insomma. Ideale quando durante una dieta eccessivamente ipocalorica notiamo che il nostro peso non scende più, questo regime alimentare da una spinta al metabolismo.

Reverse Diet: come funziona

Qual è il segreto di questa dieta e come è possibile una cosa del genere? Semplice, si mangia certamente di più, ma si consumano generalmente alimenti sani. A parlare ampiamente e per la prima volta di Reverse Diet è stata Lyle McDonald in due suoi volumi, "A guide to flexible dieting" e "The rapid fat loss handbook".

Il segreto consiste nell'aumentare strategicamente le calorie di circa 80-100 a settimana, principalmente carboidrati, continuando ad alzarle settimana dopo settimana. Dunque, grazie a questo regime alimentare mangerai di più, avrai sempre l'energia necessaria per affrontare la quotidianità, ma dovrai abbinare degli allenamenti specifici e intensi per aumentare la perdita di grasso. Ma scopriamo perché la Reverse Diet consente di aumentare l’apporto calorico per prevenire il rallentamento del metabolismo.

Il principio

I principi su cui si basa la Reverse Diet sono gli stessi che stanno alla base delle strategie per accelerare il metabolismo e la leptina (ormone proteico che ha un ruolo importante nella regolazione dell'ingestione e della spesa calorica, compreso l'appetito e il metabolismo). Quando il tuo corpo è costantemente in deficit calorico e non riceve abbastanza carburante (calorie), alla fine inizia a conservare energia bruciando meno calorie. La ricerca scientifica, infatti, mostra che qualsiasi dieta, se protratta per un lungo periodo, può ridurre la quantità di calorie che il nostro corpo brucia, di conseguenza possono essere necessarie alcune settimane per invertire questo processo. In questo caso, la dieta inversa è una grande opportunità per sfidare il corpo ad uscire da questa carenza metabolica.