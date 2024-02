Quali sono i benefici del sedano, l'ortaggio ricco di acqua

Tutti lo conosciamo come sedano ma il nome botanico è Apium graveolens ed è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia delle Apiaceae, originaria della zona mediterranea. Esistono diverse tipologie di sedano, questi ortaggi variano soprattutto in base al periodo di fioritura.

Curiosità

L'uso e la conoscenza dei molteplici benefici del sedano hanno origini molto antiche, conosciuto come pianta medicinale fin dai tempi di Omero, il sedano è annoverato anche tra le piante officinali più efficaci ed utilizzate dagli antichi Egizi. I frutti, infatti, contengono oli essenziali, in particolare il limonene, a cui vengono attribuite proprietà digestive e diuretiche, nonché emmenagoghe, cioè capaci di far affluire sangue nell'area pelvica.

Proprietà

Il sedano è un ottimo alimento per chi ha intenzione di seguire una dieta sana e bilanciata, esso, infatti, ha poche calorie: circa 16 Kcal per 100 grammi. Tra le diverse proprietà ricordiamo che contiene una ricca fonte di potassio, magnesio, fosforo, calcio, vitamine A, C, E, K e alcune vitamine del gruppo B. Inoltre, questo ortaggio contiene Luteolina, un importante antiossidante che svolge un’azione protettiva per il cervello, oltre ad avere anche un'importante azione antinfiammatoria.

Benefici

Il sedano è ricco di iodio che, agendo sulla tiroide, velocizza tutte le funzioni dell’organismo; grazie al potassio stimola i reni e contribuisce ad accelerare il metabolismo; inoltre, le sue fibre, rallentando l’assorbimento degli zuccheri e mantenendo costante la glicemia, fanno bruciare più grassi. Tra i principali benefici ricordiamo anche che quest'ortaggio: