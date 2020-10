Spirulina: il cibo del futuro che viene dal passato

L'alga dal nome buffo e simpatico delle dimensioni di pochi micron ma che racchiude in sè numerose proprietà: la Spirulina. Il suo ambiente naturale è il lago Ciad, in Africa e viene da sempre utilizzata dalle popolazioni locali. Si trova anche in alcuni laghi del Messico e presso questa località veniva già utilizzata dagli aztechi come vero e proprio alimento.

Utilizzata nella cura dei capelli, per la bellezza della pelle e del viso e per la salute del nostro corpo, è ricca di sostanze nutritive che aiutano a ripulire in modo naturale il nostro organismo. E' considerata la miglior fonte di proteine vegetali: contiene infatti circa il 65% in più rispetto qualsiasi altro alimento naturale.

Quest'alga è un vero e proprio rimedio energetico, ricca di clorofilla, betacarotene, vitamine, sali minerali e fonte di antiossidanti. La presenza di questi nutrienti preziosi rafforza il sistema immunitario ed è fondamentale per donare elasticità ai tessuti.

Benefici

a tenere sotto controllo il diabete riducendo i livelli di zuccheri nel sangue. Rinforza le difese immunitarie grazie alla presenza di magnesio e ferro che migliorano la risposta del sistema immunitario all’attacco di agenti patogeni. Nell'alga è presente la ficocianina sostanza che conferisce all’alga il suo colore azzurro-verde, e che incrementa la produzione di anticorpi. La vitamina C rinforza le difese dell’organismo.

E' un sostegno contro l’anemia grazie all’alta concentrazione di vitamina B12.

: gli acidi grassi del gruppo omega 3 hanno proprietà anticoagulanti e vasodilatatrici. Contribuiscono a favorire la fluidità del sangue ostacolando la formazione di coaguli. Le xantofille, che sono sostanze naturali appartenenti alla famiglia dei carotenoidi, regolano la pressione agendo sulle sostanze responsabili della vasocostrizione dei gruppi sanguigni. Tutte queste proprietà fanno sì che l'alga sia di grande aiuto nel contrastare l’insorgenza di malattie cardiache. Le capacità depurative e disintossicanti dei principi contenuti nell’alga spirulina fanno bene all’apparato digerente, prevenendo le infezioni. L'alga infatti stimola la flora batterica intestinale e può essere di grande aiuto per chi ha problemi di colite.

: è adatta a chi fa sport. Gli atleti che hanno bisogno di migliorare la resistenza e il tono muscolare ricorrono all'assunzione della Spirulina. Grazie alla presenza di fenilalanina, un amminoacido che partecipa alla costituzione delle proteine, induce un senso di sazietà. Si assume meno cibo nel periodo di dieta dimagrante.



Molti sono i benefici e le sue numerose proprietà benefiche per chi la assume. Sarà il cibo del futuro? Non vi resta che sperimentarla sempre sotto consiglio medico.