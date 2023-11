Violenza sulle donne: convegno sul benessere psicologico e colloqui clinici gratuiti al Policlinico di Bari

Un convegno sul benessere psicologico femminile e quattro colloqui psicologici clinici gratuiti: queste le attività con cui il Policlinico di Bari aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il Policlinico di Bari, ospedale bollino rosa per la promozione della medicina di genere, ha aderito alla campagna promossa dalla Fondazione Onda, attraverso due unità operative: l’oncologia medica e la psichiatria. Quest’ultima ha previsto 4 colloqui psicologici clinici gratuiti: il 27 novembre alle 9.30 e il 28 novembre sempre alle 9.30 negli ambulatori del reparto di psichiatria (piano rialzato del padiglione). La prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 0805592160 dalle 11.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o scrivendo a: psichiatriauniv@ policlinico.ba.it.

Quest’anno per la prima volta la Fondazione Onda, che ha raccolto in oltre 200 ospedali in Italia le iniziative volte ad incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi di ascolto e protezione, ha voluto trattare il tema della violenza a tutto tondo: da quella fisica e psicologica a quella che può derivare dallo sconvolgimento della vita conseguente ad una diagnosi di cancro.

Di qui l’adesione del reparto di Oncologia Medica Universitaria del Policlinico di Bari con il convegno PSYCHO-ONCO GYM, organizzato dall’Ambulatorio di Psiconcologia e tenuto dalla Dott.ssa Rossella Lippolis, che si svolgerà il giorno 27 novembre 2023 dalle 15.30 alle 18.00, presso l’aula al 1° piano della palazzina Asclepios.

L'incontro sarà dedicato a 40 pazienti donne che hanno ricevuto una diagnosi oncologica nel corso dell'ultimo anno. Durante l'incontro si alterneranno momenti di pratiche meditative ad altri dedicati alla presentazione di contributi scientifici aggiornati circa gli effetti della meditazione mindfulness sul benessere dell'individuo.

Per partecipare è opportuno prenotarsi scrivendo a: a.psiconcologia@ policlinico.ba.it.