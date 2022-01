Capelli crespi? I trucchi per proteggerli da pioggia e umidità

Con l’autunno, pioggia, umidità, vento e sbalzi di temperatura nasce il problema dell’effetto crespo sui capelli. Un problema che affligge tantissime donne, i cui capelli diventano crespi, stopposi e spenti alle prime avvisaglie di pioggia.

Se vogliamo proteggere i capelli dall’umidità dobbiamo innanzitutto cercare di capire quali sono i motivi per cui i nostri capelli si increspano e si gonfiano in maniera così antiestetica. Il cambio di stagione, che comporta un’alterazione del metabolismo e dei livelli ormonali, è sicuramente uno dei principali responsabili, seguito dagli strascichi estivi di sole e salsedine, che rendono i capelli più fragili e spenti, e dai fattori climatici tipici della stagione fredda, come sbalzi di temperatura, vento, pioggia e umidità.

Inoltre, è importante ricordare che più il capello è poroso, più è sensibile all’azione degli agenti atmosferici che aprono ulteriormente le cuticole, rendendo i capelli crespi, gonfi e opachi. La porosità dei capelli dipende dalla loro natura: ad esempio, i capelli ricci e mossi tendono a essere più porosi degli altri, ma il fenomeno può subentrare in seguito a colorazioni, esposizione solare e avanzare dell’età. È importante, dunque, prendersi cura dei propri capelli attraverso una serie di cure stagionali ricostituenti o di lozioni e fiale specifiche per restituire un po’ di forza al bulbo; ricorda che un capello poroso assorbe molto meno di altri i principi attivi di balsami e maschere: per questo, ha bisogno di essere nutrito con costanza.

I trucchi per evitare l'effetto crespo

Qualunque sia il tuo tipo di capelli, è molto probabile che in presenza di pioggia e umidità tendano inesorabilmente ad arricciarsi e a diventare crespi. Ecco allora 5 consigli fondamentali per salvare i capelli dalle giornate uggiose e avere una messa in piega sempre perfetta!