Dolci durante le feste? Sì, ma con attenzione, soprattutto se porti l’apparecchio: i consigli utili degli Specialisti del Sorriso

Quanta dolcezza durante le feste. Un periodo lungo in cui lo stare in casa porta a concedersi pasti in più, caratterizzati spesso da zuccheri e da ingredienti poco amici della salute orale.

Per questo motivo, prima di dare inizio ai festeggiamenti e alla pausa natalizia, gli Specialisti del Sorriso A.S.I.O. – Associazione Italiana Specialisti in Ortodonzia - hanno stilato un vademecum utile per continuare a prendersi cura della bocca tua e dei tuoi figli, soprattutto durante questo periodo.

L’igiene orale e la salute della bocca sono pratiche fondamentali per il nostro benessere e a qualsiasi età e ancora di più se si indossa un apparecchio ortodontico che necessita di maggiori cure e attenzioni.

Tutto questo per evitare situazioni di emergenza in periodi di chiusura quali mal di denti poco graditi, otturazioni che non reggono, denti che si scheggiano magari a causa del torrone, sensibilità dentinale eccessiva, ecc.

Insomma, la casistica presenta numerose varianti.

Per evitare di incorrere in questi spiacevoli inconvenienti che possono portare via relax anche a tutta la famiglia, il primo consiglio UTILE rilasciato da ASIO è quello di programmare per tempo una visita dallo Specialista in Ortodonzia o verificare quali specialisti sono aperti durante la pausa festiva.

Vediamo insieme quali sono gli altri consigli nel vademecum reso noto dagli Specialisti in Ortodonzia.

IGIENE QUOTIDIANA E FILO INTERDENTALE ORTODONTICO: una buona prassi di igiene quotidiana, in particolare per i portatori di apparecchi fissi, è fondamentale. Dato che le feste Natalizie spesso sono caratterizzati da pasti più frequenti, soprattutto dovuti agli zuccheri, è fondamentale ricordarsi di lavare correttamente i denti alla fine di ogni pasto. Pause pandoro e panettone incluse. FILO INTERDENTALE ORTODONTICO: Tra gli strumenti più importanti da utilizzare certamente c’è il filo interdentale ortodontico. Si tratta di un filo specifico, diverso da quello comunemente reperibile in farmacia e supermercato, perché possiede un’estremità composta da un materiale più rigido, in grado di pulire spazi difficili da raggiungere come quelli tra filo metallico e dente o tra bracket e bracket. SCOVOLINO: Utilizzare lo scovolino interdentale assicura un sorriso più sano e splendente poiché consente di pulire gli spazi tra dente e dente o le parti di dente parzialmente coperte dalle placchette e/o dai fili ortodontici. Un modo per prevenire le fastidiose macchie dovute alle decalcificazioni dovute al ristagno della placca batterica. Migliorerà anche l’alito. COLLUTTORIO: Spazzolino, filo interdentale, scovolino e poi? Naturalmente è il momento del collutorio. Uno sciacquo ben fatto con un collutorio al fluoro, non troppo aggressivo, è l’ideale per completare la detersione del cavo orale. IDROPULSORE: utile supporto per rimuovere la materia alba ed i residui di cibo e rendere l'igiene orale ancora più efficiente. SCELTA DEGLI ALIMENTI GIUSTI: durante le feste è veramente complicato. Leccornie di ogni tipo rendono vano qualsiasi tentativo di dieta funzionale alla salute e al benessere orale, e non solo. Perciò, il consiglio è che nei giorni successivi alle feste, soprattutto se si indossa un apparecchio ortodontico fisso, è quello di evitare i cibi eccessivamente duri come il torrone, poiché questi potrebbero determinare il distacco dei brackets (le c.d. stelline) e generare fastidi, o alterazioni del funzionamento e/o rottura del tuo dispositivo ortodontico. ELASTICI ORTODONTICI: Chi indossa un apparecchio fisso con elastici ortodontici è bene che ricordi che ogni elastico deve essere sostituito quotidianamente e rimosso durante i pasti. Non è raro infatti che, ove questa pratica non sia eseguita, possa avvertirsi fastidio o dolore, in particolare nell’articolazione temporo-mandibolare. In questo caso è fondamentale contattare lo Specialista in Ortodonzia e temporaneamente sospendere l’utilizzo degli elastici. Se non ricordi come indossarli chiedilo allo Specialista con cui sei in cura. KIT DI IGIENE ORALE SE LE FESTE SONO FUORI CASA: lo dice anche una popolare reclame pubblicitaria. Nel caso in cui le feste siano trascorse fuori casa, è fondamentale dotarsi di un kit di igiene orale, per avere sempre la possibilità di effettuare una buona pulizia del cavo orale, soprattutto in presenza di apparecchio ortodontico. TEMPO DI INDOSSO DELLE MASCHERINE TRASPARENTI: l’ortodonzia trasparente è una conquista nell’ortodonzia estetica. Durante i periodi di festa, tuttavia, è facile rischiare di ridurre i tempi in cui è richiesto indossare la mascherina, a favore di un convivio più lungo. In questo caso, è importante chiedere consiglio al proprio Specialista in Ortodonzia, di modo da regolare più correttamente il tempo di permanenza della mascherina ortodontica. Insieme a questo, ricorda sempre di effettuare una corretta pulizia delle mascherine trasparenti, che potrebbero diversamente perdere la loro funzione estetica. Sarà sufficiente dotarsi del sapone adatto agli allineatori estetici, per garantirne la pulizia, trasparenza e la perfetta resa estetica. MASCHERINE TRASPARENTI, COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO: Questo evento può verificarsi certamente già nella quotidianità, ma la percentuale di smarrimento tende ad aumentare in occasione di feste, viaggi e vacanze. In caso di smarrimento della mascherina mobile trasparente e/o sequenziale, è fondamentale farsi consegnare dal proprio ortodontista le ulteriori mascherine mobili per il cambio durante il periodo festivo, avendo sempre cura di richiedere prima le giuste indicazioni allo Specialista in Ortodonzia.

Per saperne di più, rivolgiti sempre al tuo Specialista in Ortodonzia e qualora tu non fossi in vacanza nelle vicinanze del tuo Specialista di pertinenza, per emergenze puoi cercarlo sul sito www.specialistidelsorriso.it per provincia.