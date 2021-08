Un'estate al profumo di Olio di Cocco: i numerosi benefici sul corpo

Ha proprietà emollienti e nutritive, fortifica le unghie e i capelli, idrata, è un importante antinfiammatorio soprattutto in presenza di acne e scottature e purifica il cavo orale. Perfetto per la stagione estiva: è l'Olio di Cocco!

L'olio di cocco è un prodotto naturale, ricco di sostanze nutritive e benefiche per il nostro benessere. Ha proprietà antiossidanti efficaci per contrastare e rallentare l’invecchiamento cutaneo, per idratare anche la pelle più sensibile e nutrire i capelli sfibrati e privi di tono.

L’olio di cocco è anche molto usato nella preparazione di cibi e pietanze dal sapore esotico e dal profumo etnico.

Questo importante ingrediente viene estratto dall'omonimo frutto e ha una consistenza cremosa, quasi burrosa. La sua produzione è ampiamente sviluppata in India, Filippine e Indonesia, e da lì questo prodotto è giunto fino in Occidente dove viene impiegato soprattutto in ambito cosmetico .

Così come l'olio di argan, anche l’olio di cocco ha tanti benefici per la nostra bellezza soprattutto in estate:

può essere usato come olio da massaggio

per curare e alleviare rossori cutanei e dermatiti

unito a un po' di zucchero diventa uno scrub fai da te naturale

può essere usato come crema idratante naturale

è un ottimo balsamo labbra

può essere usato come trattamento pre-shampoo, per nutrire i capelli sfibrati

ottimo anche come dopo barba

si può usare come struccante naturale per viso e occhi

è efficace per prevenire le smagliature

si può usare come olio per ammorbidire le cuticole e come crema mani

Ricordate bene però che per sfruttarne a pieno le sue proprietà, l'olio deve essere di ottima qualità possibilmente spremuto a freddo, non raffinato e biologico.