A Bari la Giornata di estetica oncologica gratuita: l'iniziativa per sostenere le donne che combattono contro il tumore

Martedì 31 Gennaio 2023 dalle 9:00 alle 17:00, MASAMI – HAIR & BEAUTY, salone di bellezza, organizza nella sua sede a Bari in via Giulio Petroni 8/h una giornata gratuita dedicata all'Estetica Oncologica, una terapia complementare che può fornire grandi benefici fisici e psicologici prima, durante e dopo il trattamento contro il cancro.

La chemioterapia, la radioterapia, la terapia ormonale, i farmaci e la chirurgia possono essere dannosi per la pelle, lasciandola più delicata che mai. Per molti, la pelle diventa secca, infiammata, arrossata, pruriginosa ed estremamente sensibile.

Inoltre, le terapie contro il cancro possono causare la caduta dei capelli e alterazioni delle unghie delle mani e dei piedi.

Capire come prendersi cura di se stessi in modo sicuro ed efficace è fondamentale per la salute psicofisica: per questo è molto utile consultare un estetista oncologica.

L'estetica oncologica comprende servizi estetici lenitivi personalizzati per la cura della pelle e delle unghie: alleviano i sintomi e le reazioni cutanee, migliorano la pelle e danno un senso di benessere e relax.

NON cura il cancro, ma può aiutare a sentirsi meglio affrontando con più serenità le terapie e gli effetti collaterali.

Ciò avrà un impatto positivo su corpo, mente e spirito:

> Benessere migliorato

> Fiducia in se stessi ritrovata

> Effetti collaterali del trattamento saranno alleviati

> Gli effetti visibili della malattia verranno nascosti

Quali sono i servizi di estetica oncolgica

> Massaggio linfodrenante: allevia i fastidi derivati da ristagno di liquidi da terapie corticosteroidee.

> Massaggio miorilassante: allevia i fastidi derivati da posture, contratture

> Trattamenti nutrienti e riepitelizzanti (idratanti)

> Make-up correttivo

> Manicure e pedicure

> Igiene e cura della pelle

> Epilazione

I trattamenti oncologici estetici sono appropriati per chiunque sia attualmente in cura o in recente convalescenza. A seconda del tipo di terapia al quale il paziente è attualmente sottoposto, nonché dei suoi effetti collaterali attuali, il trattamento sarà adattato alle sue esigenze specifiche.

In che modo l'estetica oncologica può aiutare ad affrontare meglio la malattia? I trattamenti estetici implicano un'analisi e una comprensione approfondite del percorso oncologico di ciascun cliente.

Sappiamo bene che il percorso di ogni persona con il cancro è diverso. Una malattia insidiosa con sintomi, diagnosi ed effetti collaterali che possono variare enormemente.

Per questo siamo formati nella conoscenza degli effetti a lungo termine del cancro sul corpo e su come apportare modifiche al trattamento che non causino reazioni che compromettano ulteriormente il corpo già sensibilizzato.

Prenderemo in considerazione tutti gli aspetti di ogni situazione prima di determinare il miglior trattamento per il corpo, ponendo domande del tipo:

> Quale terapia oncologica stai effettuando?

> Stai riscontrando eruzioni cutanee o irritazioni dovute ai tuoi trattamenti?

> Sta prendendo qualche farmaco? Quale?

> Quali sono gli effetti collaterali noti dei farmaci, se presenti?

> Eventuali cambiamenti nel tono della pelle, nella temperatura o nella struttura a causa del trattamento?

> Ti sono stati asportati dei linfonodi? (così sappiamo se e come possiamo effettuare un massaggio durante la terapia

Di quali problemi si occupa nello specifico?

> Pelle che appare giallastra, cinerea e grigiastra

> Aree di secchezza, rugosità e oppressione

> Invecchiamento prematuro e perdita di elasticità

> Pori ostruiti e congestionati

> Accumulo di cellule morte della pelle

> Acne che si sviluppa a causa della chemio

> Deteriormamento precoce delle unghie

È sicuro sottoporsi a servizi di estetica durante le terapie o il recupero? È assolutamente sicuro effettuare servizi di estetica durante le terapie o il recupero solo se ti affidi ad estetisti CERTIFICATI e che utilizzano una linea di prodotti approvata in oncologia.

Gli estetisti formati in estetica oncologica sono addestrati a tenere d'occhio le lesioni nuove o mutevoli sulla pelle e possono avvertirti di consultare un medico per un'analisi approfondita.

Nel nostro staff abbiamo Daniela De Toma, una Specialista in Estetica Oncologica certificata APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica nata con il contributo del prof. Umberto Veronesi) che collabora con organizzazioni senza scopo di lucro per sostenere i pazienti. Utilizziamo solo prodotti scientificamente testati, efficaci e delicati: non contengono fragranze, siliconi, oli minerali, coloranti, conservanti. Sono stati ideati e realizzati per trattare le esigenze uniche di ogni individuo.

Questi trattamenti sono stati già testati? Uno studio pilota condotto presso lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia) ha dimostrato l'efficacia dei protocolli impiegati, studiati ed adottati sui pazienti in ogni fase della terapia. Lo studio ha coinvolto 100 donne con carcinoma mammario con tossicità cutanea causate da diffenti terapie nel periodo tra aprile 2016 e agoto 2017. Grazie ai trattamenti specializzati ed ai prodotti cosmetici utilizzati dalle estetiste oncologiche APEO, i pazienti hanno notato una riduzione dei sintomi cutanei percepiti e degli stati d'animo negativi. (Qui lo studio completo: https://bit.ly/3I5AEdb)

Un'esperienza sicura, rilassante e GRATUITA I trattamenti di estetica oncologica offrono un notevole sollievo e comfort. Chi è interessata a partecipare gratuitamente all'evento di Martedì 31 Gennaio 2023 dalle 9:00 alle 17:00 Bari in via Giulio Petroni 8/h, può prenotare l'appuntamento chiamando al numero 080 556 27 32 o contattandoci tramite WhatsApp al numero 334 73 17 480. (Parcheggio interno entrando dal civico 10).