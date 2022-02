Moringa Olifera e le sue proprietà benefiche

Benessere e salute grazie alla Moringa Oleifera, un piccolo albero che cresce in Asia, soprattutto nell’area dell’Himalaya, Africa e Sud America. E' conosciuta in tutto il mondo per le sue grandi proprietà. Le sue foglie sono considerate “miracolose” e utilizzate fin dal passato come rimedio naturale per prevenire malattie come il diabete, malattie cardiache, anemia, artrite, affezioni respiratorie e disordini digestivi.

Si possono consumare della Moringa tutte le parti come semi, radici, fiori ma in realtà le sue proprietà migliori sono racchiuse nelle foglie essiccate o nella radice lasciata esiccare. Infatti in erboristeria viene venduta ine polvere.

Le sue componenti principali sono:

vitamina A, B1, B2, B3, C,

calcio,

potassio,

ferro,

zinco,

fosforo,

magnesio.

Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. La Moringa è quindi composta da un mix di vitamine sali minerali,antiossidanti che che hanno la capacità di combattere i radicali liberi, inibire l’ossidazione di lipidi, proteine e cellule del DNA così da prevenire i rischi dovuti alla proliferazione dei radicali liberi, responsabili della degradazione cellulare e gli aminoacidi essenziali per il nostro organismo. Questi ultimi sono definiti i “mattoni della vita” perché sono le sostanze di base che costituiscono le proteine.

Moringa Oleifera ricca di omega 3-6-9, dei grassi molto importanti per far sì che l’organismo si mantenga sano. Infatti sostengono il funzionamento del cuore del cervello e del sistema nervoso.

Rafforza il sistema immunitario e combatte i microrganismi patogeni perchè aiuta l’organismo nella lotta contro virus, batteri e altri patogeni.I suoi principi attivi hanno anche effetto contro i microrganismi, e viene utilizzata in caso di raffreddore e febbre o per disinfettare acqua, ferite.

La moringa aiuta pressione e controllo della glicemia. La Moringa mantiene la pressione ai giusti livelli evitando l’ipertensione ed è efficace nella prevenzione del diabete, poichè tiene sotto controllo la glicemia. Contiene acido clorogenico utile per tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue e per permettere alle cellule di trattenere o rilasciare le quantità di zucchero necessarie.

Chi utilizza la Moringa per la sua capacità di ottimizzare il metabolismo corporeo con il vantaggio di facilitare la perdita di peso. È in grado anche di aiutare la digestione, in questo caso va assunta dopo i pasti.

L'assunzione di Moringa comporta nel tempo un aumento delle energie. Per la presenza dell'elevato numero di vitamine, sali, ecc. di cui è composta, risulta essere un ottimo integratore contro la spossatezza ed è assolutamente priva di caffeina dunque non irrita il sistema nervoso.

Inoltre grazie alla presenza della vitamina E e di altre sostanze antiossidanti, la Moringa è un rimedio efficace per la pelle secca e atonica e contro le macchie che dell'epidermide.In più regolando il sistema ormonale, è efficace anche contro l’acne.