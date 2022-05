Olio di Argan, benefici e proprietà: è sempre utile averne una boccetta in casa

Detto anche albero della vita, l’albero d’Argan produce un olio naturale e prezioso dalle molteplici proprietà benefiche per la nostra pelle. Si ottiene dai frutti prodotti dall'albero ed è considerato un bene raro e da utilizzare in maniera intelligente e senza initili sprechi poichè si trova solo sui terreni della zona sud occidentale del Marocco. Infatti non si ci sono alberi di Argan al di fuori di questa meravigliosa regione.

Utilizzato nei prodotti di cosmesi e in cucina, a seconda della sua destinazione, assume rispettivamente un colore scuro dall'intenso profumo perchè ottenuto dalla tostatura dei noccioli, e chiaro e limpido l'altro, perchè spremuto a freddo.

L’olio d’argan è' inoltre ricco di antiossidanti come tocoferoli, vitamina E, acidi grassi e flavonoidi, i quali svolgono un' azione antietà contrastando la formazione dei radicali liberi: per questo usato tra gli ingredienti di cosmetici antinvecchiamento.

Adatto per l'applicazione su pelli secche, screpolate ed esposte per molto tempo al sole, alla fine della stagione estiva, e consigliato per ridare morbidezza, vigore, tonicità grazie alla presenza dei polifenoli, che contribuiscono a rendere la pelle più elastica e resistente perchè l'olio raggiunge gli strati sottocutanei. Nutre, ripara, idrata, e rigenera, ne bastano poche gocce per poter sentire subito i suoi benefici perchè i suoi principi attivi sono molto concentrati.

Detto tutto ciò abbiamo provato a riassumere i motivi per cui è utile avere una boccetta di olio di Argan puro in casa sempre.

Partiamo dai benefici delle vitamine A ed E: una goccia di olio applicata ogni giorno sotto gli occhi aiuta a ridurre e assottigliare le rughe e a mantenere la pelle idratata.

Aggiunto ad un infuso di acqua bollente, the verde e limone, lo si più utilizzare come tonico per la pelle con ottimi risultati e soprattutto è un prodotto completamente naturale e bio.

Se vogliamo rimuovere le cellule morte ed esfoliare la pelle, l’olio d’Argan è un ottimo rimedio se mischiato a due cucchiaini di zucchero di canna e utilizzati con un guanto ruvido; uno ottimo scrub viso/corpo. Inoltre, è un perfetto sebo riduttore che contrasta l’acne e previene la formazione di punti neri ed inestetismi del viso.

E’ un toccasana contro rossore e da sollievo dopo le rasature, quindi perfetto per tutti gli uomini che vogliono una pelle più morbida dopo la barba del mattino; ma ideale anche per le donne che utilizzano il rasoio per la depilazione, perché tre gocce massaggiate dopo la depilazione riducono l’incarnimento dei peli.

Previene le smagliature e migliora l’elasticità della pelle, utilizzandolo quotidianamente al posto della crema idratante sulle zone critiche, come pancia, cosce, fianchi.

E’ un emolliente naturale per unghie fragili e mani e piedi che si seccano; così come per le labbra che d’inverno si screpolano facilmente. L’olio di Argan è un sostituto del burro di cacao per renderle morbide e setose.

Non è vantaggioso solo per l'epidermide, ma anche per i capelli, prevenendone la caduta e aiutando la crescita. A seconda dello spessore, della consistenza, della condizione e della lunghezza, varia la quantità di gocce da utilizzare. Inoltre, l’olio può contrastare la secchezza e la fragilità dei capelli, prevenendo le doppie punte e limitando di molto la formazione della forfora.

Ultimo, ma non meno importante è il vantaggio che l’olio di Argan può essere usato in modo sicuro nella sua formula più pura al 100% e non ha bisogno di essere acquistato come ingrediente di lozioni, creme e balsami. Certo, nella sua formala pura è molto costoso, ma se consideriamo che ne bastano poche gocce al giorno per giovare dei suoi benefici, allora è un sacrificio che possiamo fare.

