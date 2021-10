Reggiseno perchè (non) indossarlo: curiosità e consigli utili

Il reggiseno rappresenta un elemento di biancheria intima essenziale nella vita di ogni donna. Ma indossarlo è davvero così importante? La realtà è che, come accade spesso per molte cose nella vita, la verità sta sempre nel mezzo.

Vediamo insieme alcune curiosità e consigli in merito.

Nel corso del tempo numerosi sono stati gli indumenti e congegni per coprire, contenere, mostrare o modificare l'aspetto delle mammelle. All'inizio del XIV secolo la biancheria intima delle donne occidentali era rappresentata dal corsetto, utilizzato per spostare verso l'alto il seno. Verso la fine del XIX secolo sono state introdotte alcune soluzioni per comprimere il torace inferiore, e sostenere il seno grazie ad apparecchi sospesi alle spalle.

Il primo reggiseno è stato brevettato nel febbraio del 1914 da Mery Phelps. Nel corso degli anni e fino ai giorni nostri questo indumento si è sempre più perfezionato con l'obiettivo non solo di sostenere ma anche di riempire le forme femminili.

Ecco quindi alcuni consigli che riguardano l'uso del reggiseno.