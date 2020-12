Scrub viso homemade: un regalo facile e originale da regalare a Natale

Il Natale si avvicina ed è tempo di pensare a qualche regalino simpatico da mettere sotto l'albero. Oggi vi suggeriamo un cadeau di Natale originale e fatto in casa: stiamo parlando dello scrub in barattolo prodotto senza ingredienti chimici e completamente naturale.

Ecco quello che dovete fare se avete idea di regalare questo prodotto homemade alle vostre amiche più care.

Lo scrub viso è prodotto utilizzato in cosmetica per rigenerare i tessuti cutanei ed esfoliare l'epidermide in modo dolce, ma energico. Eliminando i vecchi strati di pelle se ne favorisce la formazione di nuovi: in questo modo la pelle risulterà più luminosa ed elastica. Questo prodotto dovrebbe essere applicato sul viso almeno una volta alla settimana, mentre sulle pelli estremamente sensibili e facilmente irritabili è consigliato 2 volte al mese.

Il vantaggio di preparare uno scrub fatto in casa consiste nell'escludere immediatamente tutti gli ingredienti chimici che solitamente si trovano negli scrub commerciali.

Esistono tantissime ricette per lo scrub fatto in casa, ma questo che vi suggeriamo è davvero particolare perchè non contiene ingredienti umidi, motivo per cui risulta anche più facile da conservare nel tempo.

Alla base dello scrub che vi indichiamo ci sono i semi di papavero e l'argilla, un elemento utilizzato per la cura del corpo sin dall'antichità: si può usare l'argilla verde, oppure l'argilla bianca indicata per le pelli sensibili.

Ingredienti per lo scrub viso in barattolo

per 2 vasetti da 150 ml

300 gr di argilla verde o bianca

2 cucchiai di semi di papavero

2 vasetti con coperchio

nastrini natalizi



Procedimento:

Per prima cosa unite l'argilla e i semi di papavero in una ciotola e mescolateli bene fra loro.

Versate il composto secco nei 2 vasetti che una volta chiusi con il coperchio potrete decorare con del nastro adesivo a tema natalizio e aggiungere una decorazione con delle piccole pigne e bacche rosse che daranno al vostro dono un tocco ancor più raffinato.

Ricordiamo che lo scrub si può conservare bene nel tempo poichè formato come abbiamo già detto da ingredienti secchi. Per utilizzarlo sul viso potete prendere un cucchiaino del composto e aggiungere un goccio d'acqua e applicarlo sul viso attraverso movimenti circolatori. Va rimosso con acqua tiepida e spugnetta dopo che avrà agito in posa per 8-10 minuti.

Ecco quindi che il regalo da voi realizzato avrà non solo più valore affettivo perchè lo avrete realizzato per le vostre amiche e con le vostre mani ma vi permetterà di risparmiare tempo e stress nei negozi evitando così lunghe file alle casse.