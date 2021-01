Mettere in risalto il punto vita: i consigli utili e gli abiti giusti da indossare

Ogni donna ha un fisico differente e per questo si deve fare attenzione a scegliere bene i vestiti da indossare. Se parliamo di punto vita, allora sappiamo bene anche che non è facile riuscire ad ottenere il classico 'vitino da vespa'.

Se anche tu fai parte della schiera di donne che non possiedono naturalmente un giro vita perfetto, non devi però disperare: la moda, infatti, può fare miracoli nel nascondere i punti deboli del fisico, e con i vestiti giusti potrai anche tu riuscire a mettere in risalto le curve e snellire il punto vita.

Ecco allora i capi e i fashion tricks per definire e valorizzare al meglio il tuo punto vita.

Attenzione alla scelta delle stampe

Un'ottima strategia per spostare l'attenzione sui tuoi punti di forza e snellire il punto vita è sfoggiare stampe e fantasie strategiche. Evita le righe orizzontali, e vai di righe verticali che, per un effetto ottico, ti slanceranno e snelliranno il tuo punto vita. Inoltre, puoi anche optare per fantasie con motivi semplici, né troppo piccoli né troppo grandi, o stampe dalle forme morbide che si sviluppino in verticale.

Sposta l'attenzione ed esalta i punti forti

Per snellire il punto vita con abiti e accessori i trucchi principali sono distogliere ed enfatizzare, scegliendo i capi ideali che rendano armonioso il tuo corpo. Per creare volume e far passare in secondo piano i fianchi, via libera a scollature ampie, a V, colletti sbottonati, maniche ampie, lunghe o a sbuffo, e per bilanciare le proporzioni scegli spalle ampie e imbottite. Inoltre, opta per abiti che si sviluppano in lunghezza, come le giacche, oppure i vestiti, le camicie e i cardigan.

Abiti svasati, gonne e pantaloni a vita alta

Grazie alla loro forma, gli abiti svasati sono la scelta perfetta per sottolineare le curve e snellire il punto vita, come anche pantaloni e gonne a vita alta, in cui infilare magliette e camicie. I capi a vita alta, infatti, slanciano la figura, spostano l'attenzione sulle gambe ed esaltano i fianchi.

La cintura "salva vita"

La cintura è l'accessorio numero uno per valorizzare il punto vita, l'importante è scegliere il modello giusto. Preferisci quelle alte rispetto ai modelli sottili, e di colori che contrastino con il capo che si indossa. Inoltre, se hai un fisico a forma di pera o a forma di clessidra opta per le cinture strette, mentre se hai un busto lungo con una figura dritta o un corpo a forma di mela scegli una cintura larga, che avvolga il punto vita definendo la sezione centrale.