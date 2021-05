Come tenersi in forma quando fa caldo: 5 segreti per un allenamento costante

Quando arriva il caldo torrido diventa difficile allernarsi: ecco qualche trucco per mantenersi motivati e in movimento anche quando le temperature si fanno roventi

Durante l'anno molti di noi hanno lavorato sodo per arrivare in forma all'estate. Ma è proprio in questa bella stagione che non si deve continuare a fare un minimo di allenamento per mantenere il fisico che faticosamente ci siamo costruiti. Certamente però allenarsi durante le ondate di caldo estive non è piacevole, ecco allora qualche trucco per mantenersi motivati e in movimento anche quando le temperature si fanno roventi.

Scegli l'ora giusta

Anche in estate possiamo essere pieni di impegni o comunque durante le vacanze è logico voler approfittare del tempo libero per riposare o fare un bell'aperitivo con gli amici. Dunque se non vuoi rinunciare al tuo allenamento, l'ideale sarebbe dedicare 30 minuti la mattina presto o la sera durante il tramonto: non solo godrai di una bella alba o un bel tramonto, ma approfitterai delle ore più fresche per fare movimento senza affaticarti troppo.

Rinfrescati prima dell'allenamento

Spesso con le alte temperature mancano le energie, ma sapevi che raffreddare il tuo corpo prima di un allenamento può aumentare la tua resistenza del 16-20%? Dunque via libera a bibite ghiacciate, una doccia o un bel bagno freddo prima di correre ad allenarti: vedrai, ti sentirai più motivato.

Mangia alimenti ricchi di liquidi per rimanere idratato

Oltre alla buona consuetudine di bere due litri di acqua al giorno, sarebbe bene anche mangiare cibi ricchi di acqua. Ideali i cetrioli e l'anguria o comunque qualsiasi tipo di frutta fresca, meglio se di stagione.

Perché non fare una bella nuotata al mare?

Finalmente si potrà riandare in spiaggia, perché oltre a prendere il sole non fissare un momento della giornata per fare una bella nuotata? Il nuoto è uno sport a tutti gli effetti ed ha diversi benefici: brucia calorie e tonifica il corpo in modo uniforme, sviluppa i muscoli ed è un ottimo alleato contro la cellulite.

Usa la bicicletta per i tuoi spostamenti

Abbandona l'auto ed i mezzi pubblici e vai in bicicletta approfittando del vento che ti accarezza i capelli: oltre a sentirti più rinfrescato aiuterai l'ambiente e farai movimento. Ricordiamo che andare in bici controlla il peso e ci aiuta a rimanere in forma, mette di buon umore e diminuisce il senso di affaticamento.