Gazzetta del Mezzogiorno, lo storico quotidiano torna in edicola il 19 febbraio. Emiliano: "Per la Puglia una notizia bellissima"

La Gazzetta del Mezzogiorno torna in edicola il 19 febbraio. L'annuncio delle nuove pubblicazioni per la storica testata pugliese arriva dopo le varie battaglie legali (ultima delle quali per il nome con l'ex editore Ledi) seguite al fallimento della testata, che ora sarà diretta da Oscar Iarussi. "Per la Puglia è veramente una notizia bellissima, il 19 febbraio 2022 torna in edicola La gazzetta del mezzogiorno" è il tweet con cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, saluta il ritorno alle pubblicazioni della Gazzetta, dopo la sospensione di agosto dell'anno scorso.