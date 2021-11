Celebrata anche a Bari la GIornata Mondiale del Diabete: "In Puglia 400mila persone convivono con la patologia"

In Puglia le persone con diabete sono oltre 400mila, più del 7% della popolazione, con altre decine di migliaia che non sanno di averlo. Il problema tocca una popolazione superiore a quella dell’intera città di Bari. E il numero è destinato ad aumentare per l’invecchiamento della popolazione, l’obesità e la sedentarietà. Il tema della Giornata Mondiale del Diabete di quest’anno è, infatti, “L’accesso alle cure per il diabete: se non ora quando?”. Un argomento che merita una sottolineatura e un’adeguata sensibilizzazione, visto che a 100 anni dalla scoperta dell’insulina, ancora molti farmaci e tecnologie per la cura del diabete restano fuori dalla portata di tante persone che ne avrebbero bisogno.

“L’accesso alle cure – afferma il professor Francesco Giorgino, direttore dell’Endocrinologia dell’Università di Bari – deve essere garantito a tutti i cittadini con diabete, in maniera quanto più possibile uniforme su tutto il territorio regionale e nazionale. Sarebbe, inoltre, importante che i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per il diabete fossero coordinati dagli specialisti diabetologi e che alle persone con diabete venga garantita la stessa possibilità di avere a disposizione farmaci o tecnologie innovative, in grado oggi di modificare la storia naturale della malattia diabetica e renderne più efficiente la gestione quotidiana”.

La Giornata del Diabete, che si celebra come ogni anno nel secondo fine settimana di novembre, vede in Puglia il coinvolgimento dei diabetologi coordinati dall’Unità Operativa di Endocrinologia dell’Università di Bari (Direttore professor Francesco Giorgino) e dalla sezione pugliese della Società Italiana di Diabetologia (presidente prof. Luigi Laviola) e dell’Associazione Medici Diabetologi (presidente dottoressa Rosalia Serra, ASL Lecce) con i diabetologi pediatrici dell’Ospedale Giovanni XXIII (dottoressa Elvira Piccinno), con il contributo prezioso della Associazione Diabetici Baresi Onlus (signor Giuseppe Traversa) e della APGD (dottoressa Lucia Vitale, Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete) e si svolgono con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bari. I temi rilevanti per la sensibilizzazione della popolazione alla lotta contro il diabete e le sue complicanze sono stati presentati questa mattina nella Sala giunta del Comune di Bari. Alla conferenza stampa ha preso parte anche il Vice Capo di Gabinetto della Regione Puglia, Domenico De Santis.

“La Giornata Mondiale del Diabete è un'occasione di riflessione sulla patologia e sulle sue implicazioni sanitarie e sociali, per gli adulti e i bambini - aggiunge il professor Giorgino – e per riflettere sulla prevenzione e la cura con l'obiettivo di prevenire le nuove insorgenze ma anche le complicanze cardiovascolari, renali e per l'apparato visivo”. A causa del protrarsi della situazione pandemica, spiega, il consueto programma di iniziative in piazza sarà semplificato e prevede la realizzazione di un punto screening in città il prossimo 5 dicembre.

Da remoto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto inviare il proprio video-messaggio, nel corso del quale ha inteso ringraziare “tutti coloro che animano questa giornata: un team di professionisti che ha permesso alla Puglia di compiere un balzo in avanti nella prevenzione e nella cura del diabete e migliorando il sistema”. A Bari, dalla sera di domenica 14 novembre, inoltre, la Giornata del Diabete sarà celebrata con l’illuminazione in blu della fontana di Piazza Moro e della Torre del Palazzo della Città Metropolitana, come segno che accomuna tanti monumenti in tutta Italia.