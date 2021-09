Disturbi alimentari in aumento tra i giovani dopo la pandemia: un ascolto attivo per affrontare il disagio psicologico

Un team di psicologi del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) viene in soccorso delle famiglie di adolescenti con problematiche legate al cibo: è la nuova iniziativa del progetto di ENI Foundation "Non siete soli”, pensato per far fronte ai bisogni e ai disagi generati dalla pandemia di Covid-19.

E' bene noto a tutti come la pandemia ha comportato non pochi disagi e problematiche sociali e spesso ad accusarne un colpo maggiore sono stati soprattutto i più govani. Uno dei risvolti più gravi è quello della crescita dei disturbi alimentari: un tema importante che è bene non ignorare.

Per far fronte a questi disagi, un team di psicologi del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) viene in soccorso delle famiglie di adolescenti con problematiche legate al cibo: è la nuova iniziativa del progetto di ENI Foundation "Non siete soli”, pensato per far fronte ai bisogni e ai disagi generati dalla pandemia di Covid-19.

Impegnati nel progetto dalla fine di agosto, squadre di psicologi del CISOM specificatamente formate offrono ascolto attivo per affrontare il disagio psicologico che i disturbi alimentari nascondono. Il servizio è rivolto a genitori e caregiver di ragazzi con disturbi dell'alimentazione, ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero 06 95945656.

"La pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio psicologico di tanti bambini e ragazzi, che hanno visto inevitabilmente restringersi le possibilità di una vita sana, aumentando isolamento e solitudine. - spiega il Direttore Nazionale del CISOM - L'aumento dei disturbi alimentari tra gli adolescenti è una delle conseguenze più gravi, ma per aiutare i ragazzi dobbiamo offrire supporto e strumenti innanzitutto ai loro familiari, padri e madri che rischiano di sentirsi impotenti dinanzi a un malessere così profondo e autodistruttivo. La nuova e importante sinergia instauratasi tra CISOM ed Eni Foundation ha reso possibile la realizzazione di questo importante progetto, dedicato interamente a contrastare l'incremento dei disturbi alimentari in bambini e adolescenti, fornendo un aiuto concreto alle famiglie che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, si trovano ora ad affrontare situazioni di crescente disagio".

I dati

L'incremento medio dei casi di disturbi alimentari tra gli adolescenti nell'ultimo anno (febbraio 2020 - febbraio 2021) rispetto allo stesso periodo 2019-2020 è del 30%, con un abbassamento della fascia di età (13-16 anni). Lo sportello di ascolto psicologico di CISOM ed Eni Foundation è un primo passo per dare risposte concrete e non lasciare soli genitori e familiari.

Il progetto "Non siete soli"

Ma il progetto "Non siete soli” non si ferma qui. Con la collaborazione della SIP - Società Italiana di Pediatria, del Banco Alimentare e della Caritas Ambrosiana, esso prevede anche ulteriori attività nelle tre maggiori città italiane, Milano, Roma e Napoli, alle quali si aggiungono Ravenna, Gela, Taranto e Porto Torres: la distribuzione di materiale educativo e informativo e di guide informative su malnutrizione, disturbi alimentari e corretto comportamento nel gestire le difficoltà relative a queste condizioni patologiche; la formazione di volontari e operatori assistenziali, che entrano in contatto con bambini e adolescenti, in merito alla tematica dei disturbi alimentari.

Il progetto "Non siete soli” prevede anche la distribuzione di pacchi alimentari e servizio di prossimità per le famiglie in stato di bisogno, oggi più numerose a causa della crisi economica conseguente alla pandemia.

Il CISOM e la sua mission

CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - è una Fondazione senza scopo di lucro, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta. Fedeli al motto "Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo” e ai valori del millenario Ordine di Malta, da oltre 50 anni medici, infermieri, psicologi, logisti e gli oltre 4000 volontari del CISOM presenti in ogni regione italiana portano soccorso, aiuti e conforto in occasione di calamità naturali nazionali e internazionali, durante importanti eventi con forte impatto sulla sicurezza pubblica, nelle strade e tra le persone più sole e bisognose; il CISOM è impegnato anche nelle attività di assistenza sanitaria ai migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia e a Lampedusa.