Giugno, mese della 'Prevenzione del cancro cutaneo': sulle spiagge più belle a sud di Bari parte la sensibilizzazione della Lilt

Giugno è il mese della 'Prevenzione del cancro cutaneo' e Lilt Bari promotrice della prevenzione e della lotta contro i tumori ha organizzato per la giornata del 20 Giugno il tour “SE HAI CARA LA PELLE, PROTEGGILA CON LILT”.

IL TOUR organizzato da LILT BARI vede protagonista la nostra costa a sud di Bari coinvolgendo le strutture balneari più frequentate. Una navetta di 74 piedi partirà dal circolo BARION di BARI con a bordo il team LILT BARI, che in occasione del mese della prevenzione del cancro cutaneo, approderà sulle spiagge del WONDER BEACH a Mola di Bari e nello splendido Porto turistico di CALA PONTE MARINA a POLIGNANO A MARE a bordo dei gommoni brandizzati per l’evento sensibilizzando il pubblico sui rimedi contro i danni causati dall’eccessiva esposizione.

Verrà consegnato il KIT DELLA PREVENZIONE, un flyer illustrativo con le regole per una giusta cura della pelle, creme solari, prodotti per la sana alimentazione, acqua e gadgets/coupon offerti dai partner.

L’ effetto impattante sarà offerto dalla squadra dei droni che accompegnerà le ragazze in spiaggia portando con se i loghi dei partner e di LILT BARI.