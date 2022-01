Come il virus Sars-CoV-2 si muove nell'aria e aumenta la probabilità di contagiarsi: lo rivela uno studio

E' noto a tutti che il Covid, come la maggior parte delle infezioni virali, si trasmette per via aerea. Ma come accade tutto questo? Come si legge da un articolo su Today.it la trasmissibilità dipende dalla presenza di aerosol nell'aria. Le particelle invisibili che costituiscono l'aria si muovono in modo casuale e nel tempo si disperdono nell'ambiente (una stanza, un ufficio o un autobus). La presenza di una persona infetta e che quindi esala particelle contenenti il ??virus può essere contagioso per chi è vicino: più sei vicino al soggetto infetto, più è probabile che tu possa inspirare alcune particelle contenenti il ??virus. Inoltre, più lungo è il periodo che entrambi trascorrete nella stanza , più il virus si diffonderà ed è in grado di contagiare chi è presente in quell'ambiente. Al contrario se si è all'aperto, lo spazio è quasi infinito, quindi il virus non si accumulerà allo stesso modo, quindi le possibilità di contagiarsi si abbassano. Tuttavia, anche in questo ambiente, il contagio può avvenire lo stesso se si è vicino alla persona infetta. In questo modo - come dimostrano gli studi - vengono trasmessi il morbillo, la tubercolosi e la varicella, ma anche il vaiolo, l'influenza, la SARS, la MERS, il rhinovirus (virus del raffreddore), e anche il Covid.

Le modalità su come il virus Sars-CoV-2 si muove nell'aria sono state dimostrate dai ricercatori di diverse Università del mondo che hanno messo insieme i loro dati, raccolto uno studio pubblicato su Environmental Science&Technology , e cercato di rispondere alla domanda: " Dove e come hai maggiori probabilità di contrarre il Covid?". “Dato il grande impatto che la pandemia ha avuto sulla nostra vita quotidiana - spiegano i ricercatori - abbiamo urgente bisogno di migliorare la sicurezza dell'aria in ambienti come gli asili nido, le scuole, le case, le strutture per anziani, gli uffici pubblici e privati, i trasporti, i ristoranti, le palestre, ecc. Per farlo dobbiamo essere in grado di valutare rapidamente il livello di rischio di infezione nei diversi tipi di ambienti che frequentiamo quotidianamente”.

E' importante capire d ove (e come) aumenta la probabilità di infezione e come incide anche la contagiosità della variante