Una settimana dedicata alla salute delle donne: torna l'Open Week di Onda con visite gratuite a Bari e provincia

In occasione della 6^ Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Onda dedica la settimana dal 19 al 25 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Controlli gratuiti per le donne

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.

Gli ospedali aderenti

Ospedale della Murgia Fabio Perinei

Ospedale generale regionale Miulli

Ospedale Santa Maria

Presidio Ospedaliero S. Paolo di Bari

Porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione dell’H-Open Week sulla Salute della Donna (19-25 aprile 2021).

Per conoscere e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali che partecipano a questa iniziativa seleziona Regione / Provincia / Comune di riferimento e clicca sul nome della struttura di interesse. Qui il link