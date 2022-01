Lotta al Covid, sviluppato un sistema computazionale per anticipare la trasmissibilità e virulenza delle varianti SARS-COV2: lo studio di un team di ricercatori baresi

Un lavoro condotto da un team barese, coordinato in questo progetto dal Dott. Ciro Leonardo Pierri del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, presenta per la prima volta un sistema computazionale per la valutazione preliminare di trasmissibilità e virulenza delle varianti di SARS-CoV-2.