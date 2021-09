Rientro a scuola e zaino troppo pesante: le regole importanti per prevenire il mal di schiena

Si avvicina il suono della prima campanella e gli studenti si preparano a rientrare a scuola con il loro carico di attese e aspettative verso il nuovo anno scolastico. Non solo un anno da affrontare con la speranza che tutto possa andare per il meglio ma anche tornare a indossare lo zaino grazie al quale ogni giorno porteranno a scuola tutto il materiale richiesto.

Tuttavia è bene prendere in considerazione alcuni consigli su come e quale zaino indossare perchè i casi di mal di schiena in età evolutiva sono in aumento e se lo zaino è troppo pesante o non viene indossato correttamente potrebbe essere un ulteriore responsabile di questo fenomeno.

Mal di schiena da zaino: le 10 regole d'oro per prevenirlo

1)Ridurre il peso dello zaino, non superando quello massimo consentito (pari al 15% del peso corporeo del bambino);

2) Scegliere uno zaino ergonomico, che abbia quindi le seguenti caratteristiche:

spallacci ampi, imbottiti e regolabili;

schienale imbottito e, preferibilmente, con altezza degli spallacci regolabile;

cintura in vita per distribuire il peso al meglio e scaricarlo sulla zona del bacino.

3) Indossare sempre entrambi gli spallacci.

4) Regolare gli spallacci in modo che la parte più bassa dello zaino non arrivi a più di 10 centimetri al di sotto della vita.

5) Posizionare gli oggetti maggiormente pesanti nella parte a contatto con la schiena.

6) Riempire lo zaino in altezza e larghezza, mai in profondità. Se ha cerniere per ampliarlo (regolando la profondità) non utilizzarle.

7) Non correre né fare sforzi quando si sta indossando lo zaino.

8) Utilizzare lo zaino per un tempo limitato, al massimo 30 minuti totali al giorno.

9) Quando è possibile (es. sull’autobus o alla fermata) togliere lo zaino dalle spalle.

10) Evitare i trolley: provocano una scorretta postura mentre si cammina, sbilanciata dal lato dello zaino e non rendono possibile il pendolamento di un arto, creando quindi uno squilibrio nello schema del passo.