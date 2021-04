Mappatura dei nei: quando e come farla a Bari

Si avvicina l'estate ed è sempre bene giocare d'anticipo ricordando che ''la prevenzione è la miglior cura'' soprattutto se si tratta di pelle. A qualcuno sarà capitato di guardarsi allo specchio e notare sulla pelle dei nei, delle piccole macchie o lesioni. Alcuni sembrano essere lì da una vita, immutati, altri invece sembrano diversi come se avessero cambiato aspetto e forma. Non occorre subito allarmarsi ma il controllo periodico dei nei, attraverso la Mappatura, è fondamentale per poter evidenziare, per tempo, possibili melanomi.

Mappatura, di cosa si tratta

La prevenzione del melanoma riguarda ogni persona. Per mappatura dei nei si intende un programma di controllo per tutti coloro che sono ad alto rischio di sviluppare il melanoma maligno. E' un programma che consiste in un esame clinico della pelle e nella dermoscopia, aper poter appunto identificare e valutare lesioni preoccupanti.

Come fare la Mappatura

La Mappatura è un esame per niente invasivo che il medico dermatologo effettua in maniera dettagliata attraverso l'ispezione della pelle del paziente. L'indagine può essere fatta con una metodica diagnostica chiamata Dermatoscopia: usata correttamente aumenta del 30% la capacità di diagnosi precoce del melanoma rispetto alla sola visita clinica.

Il medico usa anche il Videodermatoscopio Digitale, un ulteriore passo in avanti nell'esame della prevenzione dei tumori della pelle, che si avvale delle conoscenze in campo tecnologico, dell' informatizzazione ed i moderni software di gestione in campo medico per effettuare in maniera più accurata le mappature dei nei. Attraverso l’uso di una videocamera collegata a un pc vengono riportate sui monitor le immagini, con una buonissima qualità, dell’epidermide ispezionata in tempo reale.

Il computer grazie ad un particolare software di gestione crea per ogni paziente una cartella personalizzata in cui si raccolgono i dati scaturiti dall'indagine ed una mappa delle lesioni di alcuni nei atipici. Attraverso questa mappatura, per poter apprezzare ogni minimo cambiamento nel tempo, si fa il confronto tra l'immagine di una lesione presa in esame memorizzata durante la prima visita con quelle raccolte in controlli successivi.

Per chi è indicata la Mappatura dei nei?

La mappatura dei nei è un'indagine consigliabile a tutti in particolare agli individui che hanno:

Un gran numero di nei (da 50 a 100)

Nei atipici o displasici - nei di grande diametro o colore e forma non usuale.

Nei nella schiena, che possono essere difficili da tenere sotto controllo visivo

Storia familiare di melanoma

Nei e pelle chiara che è stata gravemente scottata

Preoccupazioni circa singoli nei o lentiggini , sia per il loro aspetto o recenti cambiamenti

Mappatura dei nei a Bari, a chi rivolgersi:

Dermatologia Ospedale Santa Maria VIA ANTONIO DE FERRARIIS 22

Dermatologia e Venerologia del Policlinico di Bari piazza Giulio Cesare n.11

Dermatologia Miulli di Acquaviva delle Fonti Strada Prov. 127 Acquaviva – Santeramo Km. 4,100

Ambulatorio Dermatologia Generale dell'Ospedale Di Venere di Carbonara di Bari Via Ospedale Di Venere, 1

Ospedale Giovanni Paolo II I.R.C.C.S. Viale Orazio Flacco 65