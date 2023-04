Miulli in Rosa 2023: visite gratuite, incontri online e supporto psicologico per l’Open Week dedicato alla salute della donna

Il Miulli, che ha ricevuto proprio da Onda due Bollini Rosa per l’eccellenza delle cure dedicate alle donne, dedica dunque le giornate dal 18 al 22 aprile alla promozione e all’informazione riguardo alla prevenzione e alla cura delle principali patologie femminili.



Di seguito vi è l’elenco degli incontri e delle visite a disposizione delle donne che vorranno partecipare. Accanto alle visite, agli esami e agli incontri in presenza, il Miulli ha anche previsto un’attività di sostegno psicologico a proposito dei rapporti tossici, sia in presenza che con colloqui telefonici. Il pomeriggio di giovedì 20 aprile prevede inoltre una diretta streaming sui canali social dell’ospedale (Facebook, Instagram e YouTube) dedicata alle novità sulla prevenzione e sul trattamento dei tumori ginecologici. Sempre più punto di riferimento per la cura delle patologie femminili, il Miulli è infatti stato recentemente riconosciuto dalla Fondazione Onda tra i migliori d’Italia per l’alta specializzazione nella presa in carico delle donne affette da tumore dell’ovaio e dell’endometrio, a confermare i dati dell’ultimo Piano Nazionale Esiti (PNE) dell’Agenas che individuano questo Ente quale il primo centro della regione Puglia per numero di casi trattati per queste neoplasie.

MIULLI IN ROSA – OPEN WEEK

UNA SETTIMANA INCENTRATA SUL BENESSERE AL FEMMINILE A CURA DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA



Martedì 18 aprile, ore 16–18

LA GRAVIDANZA – UN TÈ CON L’OSTETRICA

• Chiarimenti per le mamme nel 2°-3° trimestre di gravidanza

• Biblioteca Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Giovedì 20 aprile, ore 14–19

BENESSERE DELLA DONNA NELL’ETÀ ADULTA

• Visita specialistica ginecologica ed ecografia transvaginale

• Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Sabato 22 aprile, ore 9-13

ESAME DI SCREENING PER I TUMORI DEL COLLO DELL’UTERO - PAP-TEST

• Rivolto alle donne dai 25 ai 65 anni di età

• Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Giovedì 20 aprile, ore 15.30–17

TUMORI GINECOLOGICI: NOVITÀ SU PREVENZIONE E TRATTAMENTO

• Diretta Instagram e Facebook

• Diretta sugli account Facebook, Instagram e YouTube dell’Ospedale



SOSTEGNO PSICOLOGICO: I RAPPORTI TOSSICI

Mercoledì 19 aprile

• Colloqui Telefonici

Contatto diretto con lo psicologo al numero 080.3054727 (ore 10–13 e 15–18)



Venerdì 21 aprile

• Colloqui in Presenza

Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0 (ore 9–13)

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo rosaalba.lisco@miulli.it