Prevenzione donna e bambino, in Piazza della Libertà una clinica mobile per esami gratuiti ginecologici e pediatrici

Arriva a Bari la campagna di prevenzione e screening gratuita #PreveniAMO in prima linea dedicata a donne e bambini, pensata e organizzata da AmTrust Assicurazioni, compagnia specializzata nel settore della Responsabilità Sanitaria.

La campagna, dopo le tappe di Napoli e Roma, continua con l’arrivo della Clinica Mobile a Bari, in Piazza della Libertà, dove rimarrà in sosta per due giornate. All’interno due ambulatori offriranno servizi specifici per la salute delle donne e dei bambini.

Da un lato i medici ginecologi di AGEO – Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri offriranno visite gratuite per la prevenzione delle patologie ginecologiche, incluso il Pap-test, esame fondamentale per individuare precocemente eventuali malattie, anche in donne che non presentano sintomi.

Nel secondo ambulatorio i medici SIP – Società Italiana di Pediatria, effettueranno misurazioni della pressione arteriosa e rilevamenti del colesterolo totale nel sangue, per prevenire patologie spesso sottostimate nell’infanzia.

Sarà possibile accedere a tutti gli screening gratuiti sia presentandosi direttamente presso l’ambulatorio mobile sia prenotando le visite preventivamente sul sito dedicato https://www.amtrust.it/ preveniamoinprimalinea.html