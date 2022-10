"Il ritocchino di bellezza" ai genitali, sempre più uomini lo richiedono: "A volte non ne hanno bisogno''

Si chiama sesso forte ma ciò non vuol dire che non abbia anche le sue debolezze: così molti uomini ogni anno sentono l'esigenza di ritoccare le parti intime per colmare un senso di insoddisfazione o disagio, per il passare dell’età. Come si legge su Today.it "Su 100mila uomini che ogni anno si rivolgono all’andrologo dal 7 al 10 per cento delle volte, i pazienti ci chiedono interventi per migliorare l'aspetto esteriore della propria intimità", afferma Alessandro Palmieri, presidente SIA e docente di Urologia all’università Federico II di Napoli. "Quello che ci chiedono, oltre ad aumentare le dimensioni sono anche ritocchi rivolti a cancellare i segni del tempo che avanza". "E' la nuova frontiera della “sindrome da spogliatoio", sottolinea l’esperto, "che cambia e prende piede di pari passo l’andrologia estetica, una nuova branca della medicina e della chirurgia estetica che si occupa del miglioramento del benessere e della salute psicofisica dell'uomo. E la soddisfazione per l'aspetto esteriore dei propri genitali è a tutti gli effetti importante per il miglioramento del benessere maschile”.

