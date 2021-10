(H)-Open Weekend della Salute mentale: servizi gratuiti dedicati alle donne nell'Ospedale San Paolo e nelle strutture del territorio

Porte aperte negli ospedali Bollini rosa e nei presidi impegnati nella cura della Salute mentale. Nel prossimo (H)-Open Weekend, in programma dall’8 al 10 ottobre, saranno coinvolti nell’iniziativa della Fondazione Onda l’Ospedale San Paolo di Bari e diverse strutture della ASL Bari, in particolare Consultori familiari e Dipartimento di Salute Mentale con i suoi Centri di Salute Mentale distribuiti sul territorio.

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia questa nuova edizione dell’(H)-Open Weekend presso gli oltre 160 ospedali del network Bollini Rosa e presidi dedicati alla salute mentale. L’evento è rivolto alle donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Per l’ottavo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale apriranno le porte alla popolazione femminile per l’intero fine settimana con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione come visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e verrà distribuito del materiale informativo.

Tra gli eventi organizzati dall’Ospedale San Paolo, in collaborazione con l’associazione OdV Energia Donna e il Comitato Unico di Garanzia-CUG della ASL Bari, un incontro aperto al pubblico per illustrare le attività del Centro di Orientamento Oncologico, performance poetiche, teatrali ed artistiche e corsi di ballo. In alcuni consultori saranno diffusi video informativi sulla maternità (consultori di Ruvo, Corato e Terlizzi), in altri saranno offerte consulenze e visite ginecologiche, consulenze ostetriche e incontri individuali con psicologi su “Gravidanza e Psiche” (consultori di Locorotondo, Putignano e Noci).

Diverse le iniziative, sempre tra l’8 e il 10 ottobre, a cura dei Centri di Salute Mentale aderenti all’(H)-Open Weekend. Si va dalla “Passeggiata Narrativa” a Gravina in Puglia agli incontri pubblici “Tutti in Rete: la scuola, i giovani, la salute mentale”, a Molfetta, e “Il diritto alla salute mentale e la lotta allo stigma” in programma a Modugno; e ancora visite, consulenze e colloqui in presenza organizzati nel presidio territoriale “San Camillo” di Monopoli e nei PTA di Conversano e Mola, l’incontro per la lotta allo stigma a Capurso e l’iniziativa di Acquaviva "Scoppiamo la bolla del pregiudizio!”.

Tante occasioni, dunque, per informarsi e riflettere sui complessi temi della malattia mentale. Si stima, infatti, che in Italia oltre 2 persone su 10 presentino un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, sono almeno 150.000 i nuovi casi stimati di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso. Ad alto rischio sono soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19.

I servizi offerti saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari ed eventuali modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

Di seguito l’elenco delle strutture della ASL Bari che partecipano all’(H)-Open Weekend: