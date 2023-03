Settimana mondiale del glaucoma: screening oculistici gratuiti a Bari in collaborazione con L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Il glaucoma colpisce circa 1 milione di persone in Italia ed è la principale causa di cecità nel mondo. Irreversibile. È una malattia dell’occhio che presenta sintomi soltanto in fase avanzata, quando i danni sono ormai irrecuperabili. Causa una riduzione progressiva e irreversibile della vista sino a condurre alla cecità. Scoprire di essere affetti da glaucoma, vuol dire evitare la cecità, vuol dire prendersi cura dei propri occhi e assicurarsi una vista con buona salute.

Prendersi cura dei propri occhi è quanto invita a fare l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) nella “Settimana mondiale del glaucoma”, in programma anche a Bari fino a sabato 18 marzo 2023.

"Vivi senza macchia: metti in chiaro la tua vista" è il messaggio scelto dall’Agenzia perché la settimana mondiale del glaucoma serve a ricordare che anche malattie capaci di togliere la vista e portare alla cecità, che hanno una progressione talmente lenta da non permettere al paziente di accorgersene, possono essere contenute e curate grazie alla diagnosi precoce.

A Bari, grazie all' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale della Puglia, dal 16 al 18 marzo, oltre alla distribuzione dell’opuscolo e del materiale informativo nelle principali strade della città, nei pressi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, del reparto di Oculistica del Policlinico di Bari, sono previsti sabato 18 marzo gli screening oculistici gratuiti in Piazza Libertà nel centro di Bari.

Le visite saranno effettuate attraverso l’impiego dell’Unità Mobile Oftalmica dell’UICI Puglia. A svolgere le visite saranno i medici della Clinica Oculistica del Policlinico di Bari che effettueranno almeno 15 visite oculistiche dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in particolare rilevando la pressione oculare, indicatore d’elezione della presenza del disturbo attraverso l’esame della tonometria.