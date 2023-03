Sigarette elettroniche, danni ai polmoni: lo studio dei ricercatori americani

Da giorni si parla della bozza 'anti-fumo' elaborata dal Governo che estende il divieto di consumo di sigarette anche all’esterno dei locali in assenza di un’area riservata ai fumatori. Se approvata, la legge riguarderà anche le sigarette elettroniche e i prodotti da tabacco riscaldato. Ma se i danni causati dalle sigarette sono ben noti ormai a tutti, il dibattito sulle sigarette elettroniche invece resta ancora aperto: c’è chi le considera 'una buona alternativa al fumo tradizionale', un sistema efficace per smettere di fumare' e chi chi le ritiene ancora più dannose del fumo.

Studi più approfonditi sostengono quest'ultima tesi, ossia che come le e-cigs non sono affatto innocue. Determinerebbero l'alterazione di geni e favorirebbero il rischio di insorgenza di alcune patologie, incluso il cancro: a dimostrarlo uno studio condotto dalla University of Southern California, sembra che un uso cronico promuova anche danni importanti al sistema cardiocircolatorio come l'ipertensione e un ispessimento della parete delle arterie (fattore di rischio per l'infarto del miocardio e per l'ictus cerebrale).

Il consumo di sigarette elettroniche è aumentato nell’ultimo decennio soprattutto tra i giovanissimi: secondo un sondaggio dell’Istituto Superiore di Sanità ben il 41,5% degli studenti tra 14 e 17 anni la utilizza. Un recente studio sui danni dello svapo, guidato dalla Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania, ha messo a confronto i polmoni dei fumatori di sigarette tradizionali con quelli dei fumatori di sigarette elettroniche, scoprendo che questi ultimi hanno livelli di infiammazione polmonare molto più elevati rispetto ai primi. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul The Journal of Nuclear Medicine. E’ il primo studio in questo campo ad utilizzare l'imaging PET, usata solitamente per la diagnosi del cancro.

L'articolo completo su Today.it