Vacanze terminate e subito malessere: i consigli utili per affrontare lo stress da rientro

Il rientro dalle ferie, rappresenta un momento critico per molti, spesso accompagnato da ansie e stress a causa del cambio di abitudini e del ripresentarsi di impegni e scadenze da rispettare. La sindrome da rientro, o post-vacation blues, è una condizione molto comune di malessere psicologico e fisico, che colpisce chi rientra al lavoro dopo un lungo periodo di pausa.

Vediamo quindi come riconoscere i sintomi di questa sindrome e i consigli per affrontare il difficile ritorno alla routine di vita e di lavoro.

I sintomi della sindrome da rientro

Ogni anno, circa sei milioni di italiani si ritrovano ad affrontare lo stress da rientro dalle vacanze; più che una patologia, lo stress da rientro è una risposta psicofisiologica al ritorno alla propria quotidianità, fatta di responsabilità, impegni e doveri, che si sostituisce a ritmi, luoghi ed attività gratificanti dei periodi di vacanza.

Dati Istat rilevano che lo stress da rientro colpisce circa il 35% della popolazione, ovvero più di un italiano su 3, con maggior incidenza tra i 25 e i 45 anni, manifestandosi con sensazioni di disagio, spossatezza e depressione. Questa sindrome è una condizione passeggera, della durata di circa una settimana e che regredisce spontaneamente, ma, in alcuni casi, può scatenare problemi latenti più seri e duraturi legati ad ansia e depressione.

I sintomi legati alla sindrome da rientro dalle vacanze possono comprendere:

ansia ,

, insonnia,

irritabilità e nervosismo,

sensazione di spossatezza e affaticamento,

difficoltà di concentrazione,

mal di testa,

dolori muscolari,

disturbi della digestione e del sonno,

leggera depressione , malinconia e/o tristezza,

, malinconia e/o tristezza, sbalzi d’umore.

I consigli per affrontare e combattere lo stress da rientro

Chi soffre di stress da rientro accusa quindi un malessere psico-fisico generale, accompagnato dalla sensazione di incapacità a concentrarsi e ad affrontare le responsabilità e gli impegni che si presentano. Spesso ci si sente fisicamente appesantiti e psicologicamente non pronti, sopraffatti dal senso di responsabilità, dall’ansia e dallo stress.

Fortunatamente però, è possibile combattere la sindrome da rientro seguendo alcuni semplici consigli, così da poter affrontare lo stress ed evitare che si trasformi in qualcosa di più grave.