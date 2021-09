I tipi di mal di schiena più comuni: sintomi e rimedi per prevenirli

Tra i principali motivi di consulto medico e di assenza dal lavoro per infortunio, il mal di schiena può essere causato da diversi fattori e può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre: vediamo insieme cos'è esattamente il mal di schiena e quali sono i rimedi per combatterl