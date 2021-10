Tutela della salute, a Bari lo screening sanitario per la fibrillazione atriale per i cittadini di età tra i 70-80 anni

Tutela della salute: al via lo screening per tutelare la salute dei cittadini di età tra i 70/80 anni. Il Municipio II del Comune di Bari, nell’ambito del progetto di solidarietà e tutela della salute, in esecuzione dell’accordo di partenariato stipulato con la società “Electronic Smart Health S.r.l”, avvia per i cittadini di età compresa tra i 70 e 80 anni, visite gratuite con l’elettrocardiogramma sanitario per la fibrillazione atriale. La tecnica di monitoraggio è affidata all’utilizzo dell’App Kardia e dei devices KardiaMobile e KardiaMobile 6L, messi a disposizione gratuitamente dalla società partner del progetto.

FINALITÀ - L’obiettivo è quello di identificare, nei confronti della cittadinanza più debole dal punto di vista economico-sociale, la possibilità di ricorrere, gratuitamente, a strumenti medico-sanitari innovativi ed altamente tecnologici, finalizzati a rilevare, in modo non invasivo, condizioni di rischio connesse all’insorgere di patologie cardiache, spesso di natura asintomatica e, altresì, a scongiurare tempestivamente errori diagnostici e terapeutici.

SMALDONE - “Lo screening sanitario - spiega Gianlucio Smaldone, Presidente del Municipio II - sarà effettuato da professionisti specializzati nell’utilizzo dell’app Kardia, la quale consentirà di registrare l’elettrocardiogramma mediante semplice contatto con le dita della mano dell’utente, non essendo prevista, pertanto, alcuna modalità di controllo invasiva. Si tratta, dunque, di un progetto ambizioso, il primo nell’ambito della Città Metropolitana di Bari, che vede coinvolti soggetti privati e istituzioni al fine di monitorare lo stato di salute dei cittadini e, soprattutto, di contribuire alla serenità delle fasce deboli”.

RAVALLESE “Grazie ad una partnership tra il Municipio II e la società “Electronic Smart Health S.r.l” - aggiunge Umberto Ravellese, direttore del Municipio II - si persegue la via della collaborazione tra pubblico e privato. Si cerca di contribuire a ricerche scientifiche, ma allo stesso tempo a fornire nuovi e sorprendenti servizi alla fascia di cittadini spesso più deboli; infatti i cittadini che parteciperanno a questo studio avranno a disposizione l’avanguardia della tecnologia per l’esecuzione di elettrocardiogrammi che verranno forniti immediatamente agli utenti ai quali, se i medici che procedono allo screening dovessero notare anomalie, saranno forniti consigli utili per approfondire eventuali disfunzioni”. Il Municipio II mette a disposizione i propri spazi e tutta l’attività di reclutamento degli anziani. Apposito documento è stato sottoscritto tra i rappresentanti della società e l’Ente comunale e pubblicato apposito avviso pubblico sul sito istituzionale con tutte le indicazioni necessarie per gli utenti.

DESTINATARI - Potranno usufruire del servizio i soggetti che si iscriveranno a mezzo mail all’indirizzo municipio2@comune.bari.it o personalmente recandosi presso la sede del Municipio II in Stradella del Caffè 26, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. I soggetti che vorranno partecipare a questa campagna di ricerca medica dovranno firmare il modulo del consenso informato in cui dichiareranno di aver compreso le modalità di svolgimento e le finalità dell’iniziativa, nonché i benefici ed i rischi ed un eventuale consenso all’utilizzo, per scopi scientifici, dell’elettrocardiogramma registrato.

ADESIONE - I soggetti interessati potranno richiedere di partecipare all’iniziativa, presentando apposita domanda, a mezzo email, al seguente indirizzo: municipio2@comune.bari.it - entro il termine delle ore 12.00 del giorno 05/11/2021 o contattando telefonicamente gli uffici del Segretariato Sociale del Municipio II, all’utenza telefonica 080/5774844, al fine di concordare un appuntamento presso gli uffici del Municipio.